網民前年11.11發起「黎明行動」三罷，港大男學生被指當日於大埔公路堵路，案件經審訊後，遭裁判官陳炳宙裁定罪成，並斥其行為草菅人命，判囚兩個月，但准他保釋等候上訴結果。男生今向高等法院提出上訴，指警員的行車紀錄儀拍攝到的擲物黑衣人，並不是後來在附近被捕的他，而陳官主要依賴的行車紀錄儀片段中，有超過一分鐘沒拍攝到案發迴旋處。最終法官彭寶琴駁回男生的定罪及判刑上訴，擇日頒下書面裁決理由，男生須即時服刑。

上訴人鄭塏臻（20歲）被控當日在大埔公路元洲仔段的迴旋處，無合法權限或辯解而留下三個防撞欄，佔用一條行車線，對人或車輛造成妨礙、不便或危害。被告另被控當日在廣宏街襲擊警員Y，但陳官認為警員的證供誇大、自相矛盾，不排除屬捏造，故裁定襲警罪脫。

原審時陳官於裁決指，休班警員沈德華駕駛私家車行經迴旋處時，其行車紀錄儀拍攝到兩名黑衣人將防撞欄拋出路面。陳官認為，片段顯示其中一人曾腳踏石壆，並面向廣宏街方向，故推論兩人及後橫過馬路到了廣宏街。其後沈到附近接載同袍重返現場後，在附近的廣宏街下車追截黑衣人，其中包括上訴人。

上訴方今爭議身份辨認，指沈的行車紀錄儀後方鏡頭顯示迴旋處擲物的兩名黑衣人，並沒有橫過馬路到廣宏街，反而朝相反方向「郁咗少少」，故沒有基礎推論黑衣人與上訴人屬同一人。陳官的裁決主要基於行車紀錄儀片段，但有關片段拍攝到迴旋處的時間甚短，亦看不到兩名黑衣人臉部特徵，而且約有一分鐘沒拍攝到迴旋處情況。

上訴方認為，陳官指片段顯示其中一名黑衣人將腳踏上石壆，從而推論他與同伴及後必然橫過馬路去廣宏街，而警員在廣宏街截停的上訴人必然是涉堵路的黑衣人，惟這並非唯一合理推論。

至於判刑上訴，上訴方指法庭判刑時應考慮防撞欄佔據路面，僅會對人或車輛構成不便或阻礙，而不會造成危害。

律政司一方則陳詞指，陳官裁決時已充分考慮所有證據及證供，尤其是案發時的整體環境證據，即黑衣人在迴旋處向馬路拋擲欄杆時，附近並沒其他人。

【案件編號：HCMA258/20】

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