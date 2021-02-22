【本報訊】前年12月25日聖誕節「和你Shop」，三名青年被指在沙田新城市廣場襲警及非法集結，其中被指推警後背的27歲被告，早前被裁定襲警罪成，裁判官李志豪明言監禁無可避免。李官昨判刑指，考慮到被告初犯，最終判他入獄四星期，旁聽市民聞判後紛紛向被告揮手道別。

任職活動助理的邱文傑（27歲），被指當日在沙田新城市廣場內襲擊警長蔡永德。

李官早前裁決指，有警員目擊邱作出推撞動作，認為憑邱在現場的一連串反應及行為，足以證明他是故意推撞事主；且沒證供顯示他出於自衞或者事件純屬意外，因此襲警罪成。李官並明言本案在社會事件的氛圍下發生，無可避免須判監，下令將被告還柙、索取報告才判刑。

親友上司求情讚謙厚勤奮

辯方昨求情指，同意判監合適，但強調本案案情並不嚴重，被告雖承認因一時衝動和氣憤想隔開警員，但只「推咗一下」，亦無造成傷害。辯方又指，不能排除是警長跑走時匆忙間撞到別人，導致被告作出後來的行為。

辯方呈上被告親友與上司的求情信，內容形容被告平和謙厚、有責任心；在職場上亦是個勤奮、與同事相處融洽的員工，對被告犯案感震驚。

同案分別被控襲警及非法集結的16歲麥姓男生及原永滔（20歲），早前被裁定罪名不成立。李官批評警方替二人錄取警誡錄影會面時沒安排律師在場，對被告不公，剔除兩人的招認供詞。

案件編號：STCC1154