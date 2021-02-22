每年農曆正月廿六，都是觀音開庫的日子，不少善信均會到各區觀音廟「借庫」。今年雖未必能親身進廟，網上預約「代客借庫服務」仍反應熱烈，但對於這「債主」又了解多少？

觀音，又名觀世音、觀自在，是佛教最知名菩薩之一。「觀心自在──觀音藝術展」將會在本月27日開始舉行，免費展出一系列與觀音有關的藝術品及資料等。

展覽由佛教學者駱慧瑛任顧問，其著作包括《觀心自在：香港觀音誕與觀音信仰探源》，詳細介紹作為非物質文化遺產的香港觀音誕，包括觀音誕慶祝活動和歷史掌故。

她走訪香港祀奉觀音的各大小道場、眾多善男信女，考察分析香港別具特色的「觀音借庫」、因觀音應驗而來的中秋節舞火龍、香港與望海觀音的關係等多個有趣題目。

展覽詳情

日期：2月27日、3月1至6日

時間：早上9時至晚上6時

費用：免費入場

地點：中環域多利皇后街9號3樓集古齋書廊

查詢電話： 28262388

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