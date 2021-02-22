【本報訊】創科局長薛永恒表示，五個優先群組今日凌晨起可在政府接種疫苗網站預約打針，市民需一併預約接種第一及第二針疫苗的時間，最快本周五起接種。接種疫苗的市民需帶同「優先接種組別證明」文件，例如委任證、牌照，或有公司蓋印的僱主信件，供中心職員核實身份。

本報記者今日凌晨零時上網登記預約，發現系統顯示無法連結，五分鐘後雖可登入，但已經因為多人同時使用而出現網絡塞車，網頁顯示需排隊接近一小時。

五個優先群組包括60歲或以上人士、醫護及參與抗疫工作人員、安老及殘疾院舍院友及員工、維持必要公共服務的人員，及跨境運輸、口岸、港口工作人員。

每間中心每日提供2,500針

薛永恒昨指，優先群組網上預約時需填寫姓名、身份證號碼、出生日期，及可以接收短訊的手機號碼，並需選擇屬於哪一類優先群組。如填錯資料或不屬於優先群組人士，在接種當日到場出示預約資料，亦會被拒絕接種。市民接種第一針後，系統會在第二針預約時間之前一日發訊息提醒市民。若市民發現時間上未能安排接種第二針，可在相關系統更改日期和時間。他指市民接種疫苗後，可獲紙本針卡及透過「智方便」程式獲發電子針卡。他稱「智方便」及電子針卡可方便市民接種疫苗後作為證明及展示；至於是否適用於他日通關或其他本地經濟活動，則言之尚早。

不過，暫時只有科興疫苗在5間接種中心及醫管局18間普通科門診供接種。中心每日運作時間為早上8時至晚上8時，每間中心最多每日能提供約2,500針疫苗，但沒提及在預約系統下，每小時有多少名額。