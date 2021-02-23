本港於2018年11月發生開埠以來首宗女警開槍案件，一名男子在深水埗港鐵站遭男女軍裝警員截查，其間被指向兩人揮舞鎅刀，遭女警向其胸口開槍。事後男子被控兩項企圖蓄意傷人罪，案件今在區域法院續審。拘捕被告的警員供稱，被告中槍後仍不斷掙扎、手舞足蹈。他曾與被告對話，惟被告喃喃自語，根本不能跟他溝通。法官裁定兩罪表面證供成立，聆訊下午繼續，讓被告考慮是否自辯。

被告周景登（57歲）今早繼續坐在輪椅上於犯人欄內應訊，其子則坐在公眾席。

事發時隸屬西九龍總區Y連第2小隊的警員江子杰供稱，他與警長50364於2018年11月7日在港鐵深水埗站近C出口巡邏，突聽到同袍19835王嘉雄及女警15238袁嘉穎在D出口近大堂位置大叫，王說「咪郁，否則開槍」，女警則謂「咪郁」。

江續稱，他認得兩名同袍叫聲，遂與警長跑上前支援，其間聽到相信是槍聲的「嘭」一聲，惟由於被石屎柱阻擋視線，他不知由誰開槍。他與警長數秒後抵達開槍現場，被告倒臥地上，身旁有鎅刀。

女警向警長解釋：「佢用鎅刀襲擊我哋，我開咗一槍，打中佢。」被告當時仍仰臥地上，不斷掙扎、手舞足蹈。警長對被告說：「唔好再周圍郁，你中咗槍。」他與警長合力制服被告，並替被告鎖上手銬。

江看到被告左腹中槍流血，「口有少少血」，為被告搜身及檢查被告背囊，再沒發現任何利器。他又從被告褲袋搜出錢包及身份證，遂問被告是否身份證持有人，惟被告喃喃自語，未能溝通。江以襲警及藏有攻擊性武器罪名拘捕被告，惟被告仍沒回應。

法官陳廣池裁定兩罪表證成立，辯方大狀稱向被告索取指示需要較長時間。陳官遂將案件押後至下午，以待被告考慮會否自辯。

【案件編號：DCCC348/20】

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