國產科興武漢肺炎疫苗今早凌晨開放予優先群組接受預約，政府今日（23日）亦安排200名屬優先群組的人士到中央圖書館展覽館疫苗接種中心接種國產疫苗。預約系統疑有岀錯，今早有部份優先群組市民成功預約今日名額，變相提早接種疫苗。有市民表示，不擔心科興疫苗有副作用，揚言：「中國人梗係支持中國（疫苗）」。

中央圖書館展覽館疫苗接種中心今早開放，市民入內接種疫苗後，需等半小時才能離開。今早曾有市民到中心，詢問有關接種疫苗的詳情。

退休人士60多歲的胡先生凌晨成功經系統預約，他表示，預約時不太順利，等候20多分鐘才能成功預約。他表示，不需要比較其他國家製造疫苗，認為科興疫苗的副作用不多，「中國人梗係支持中國（疫苗），作為中國人梗係要盡自己責任，幫國家試呢個疫苗。」

退休人士吳先生同樣成功經系統預約今早接種疫苗，他表示，對科興疫苗有信心，認為中國疫苗較方便，惟他曾一度誤稱疫苗名稱為「阿斯利康」，即另一隻英國藥廠製造疫苗。他認為，科興50.6%有效率已提供足夠保護，「新聞都冇睇到有咩副作用。」

退休翁：中國人打番中國產品

退休人士何先生同樣經系統成功預約，惟同樣指昨日預約時遇到不順暢情況，等候約半小時才成功預約。被問到為何要選擇有效率僅得50.6%的科興疫苗，他則指，對國產疫苗有信心，「中國岀（疫苗），中國人打番中國產品。」

公務員事務局局長聶德權今日亦有到接種中心視察，他表示今日安排約200優先接種組別人士來中心接種疫苗，包括醫管局、衛生署人員、機師、紀律部隊及跨境貨車司機等。他承認，今早預約系統曾經出現問題，約110名市民成功預約今日來中心接種疫苗。他指出，截至上午11時45分，逾6萬人預約打針，約佔未來兩星期名額的80%。

他提到，5間接種疫苗中心每日有2,500個名額，初期不會用盡所有名額，視乎情況調整每間中心疫苗接種名額。他提到，將有1,500間私家診所、1,000名私家醫生參與接種計劃，為市民接種科興疫苗，當局下午將有簡佈會向他們交代安排。至於BioNTech疫苗，他則指預計1、2日後會到港。

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