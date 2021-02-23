紅色資本進佔本地街市，標榜「不賣隔夜肉」的店舖「錢大媽」，捲入食物中毒疑雲！衞生防護中心表示，2名女子昨日（2月22日）在家進食過兩款菇類後半至一小時，出現惡心、嘔吐和腹痛等食物中毒病徵，需到公立醫院求醫。調查發現，其中一款菇購自土瓜灣落山道的「錢大媽」分店，另一款則購自牛池灣街市某檔舖。

中心表示，涉事的兩名35和66歲女子，分別在「錢大媽」及牛池灣街市購買兩款菇類，一款是豬肚菇，另一款則是沒標示品種的散裝菇。她們昨日在家烹煮，把兩款菇類連同翠玉瓜一起炒；用膳後約半至一小時，就出現食物中毒的病徵。兩人均到伊利沙伯醫院求醫，情況穩定。

中心稱，已把事故通報食環署。食環署發言人指，已派員到兩店調查，及取走食物樣本化驗，兩款菇類的來源仍在追查。

發言人提醒，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括惡心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀；因應不同的菇種，亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷，甚至其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者可引致死亡。

市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類。發言人強調，在過往的個案，即使烹煮，毒菇的毒性亦不會被破壞。

「錢大媽」於2018年8月正式在香港開店，之後迅速冒起，透過加盟店模式吸引投資者。據《蘋果》以往報道，截至去年底已有33間分店。「錢大媽」的背後可謂紅色資本當頭，2019年12月更在中國完成D輪融資，市值達100億元人民幣。幾乎每間「錢大媽」分店的招牌，均會列明「不賣隔夜肉」招徠，但事實上，該店也會賣菜、賣菇，去年也曾多次試過在店外「免費派菜」，引來大批長者排隊。

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