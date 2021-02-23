武漢肺炎疫情肆虐致百業蕭條，本港最新失業率高達7%，即約有25.3萬人失業。跨黨派過去多次要求設立失業援助金，港府都以方案不可行、不合理拒絕，反變身「財仔」中介，倡議失業人士借錢應急。多間傳媒報道指，周三出爐的財政預算案將推出由政府提供百分百擔保的失業貸款計劃，失業人士可以個人名義，向銀行最多借8萬元，年息1厘，還款期5年。若如期還款，貸款者可獲退還利息，料計劃涉款過百億元。有失業人士批評，8萬元借貸額杯水車薪，如港府欲以借貸取代「回水」來「塞住人把口」，絕對不收貨。

5年內還款可退利息 變相免息貸款

據《星島》報道，失業貸款計劃由銀行審批、政府作擔保人，失業人士需向銀行提供文件證明，或簽署聲明指自己失業數個月，並出示稅單或銀行戶口的出糧紀錄，即可申請貸款，金額上限為申請人失業前平均月薪的6倍，或最多8萬元，即月薪約1.3萬元，以較低者為準。報道指，貸款年息1厘，還款期5年，首12個月只還息不還本，第13個月起本息攤還。如貸款人在5年內如期還款，即可獲退還利息，變相免息貸款。

報道引述消息人士指，相信計劃能協助「窮途末路」的失業人士，毋須向財務公司高息借貸度日，期望本港經濟復蘇後，借貸人可脫離失業大軍。消息又指，當局難以限制貸款用途，但不擔心被濫用，因銀行有客戶資料，如果申請人不還款，將影響信貸紀錄。至於為何堅拒設立臨時失業援助金？消息指，臨時措施可能帶來不公平問題，同時擔心措施易放難收，對政府造成長遠財政負擔。

失業人士：嚿錢可以捱到幾耐？

失業約1個月的文職人員宋小姐指，8萬元借貸額杯水車薪，單計屋租、水電等開支，每月支出已近1萬元，「呢嚿錢可以捱到幾耐？政府係咪寫包單8、9個月後，經濟會復蘇到？」她批評全港市民於過去一年多受盡疫情折磨，部份行業更被防疫措施「封殺」，失業率創新高，「上年都派1萬啦，點解而家喺市民最需要幫手嘅時候又唔派錢？」斥港府圖以借貸計劃取代設立失業援助金，絕對不會收貨。

她說，目前對就業前景不感樂觀，過去2個月寄出多份履歷都未有回音，求職網站顯示，薪酬條件稍佳的工作申請逾200人，競爭非常激烈。被問到如計劃屬實會否借錢？她指，失業加上負債，造成極大心理壓力，「未衰到貼地都唔會去借錢，甚至話借錢去投資，而家經濟咁差真係唔敢博，唔想有賭徒心態」。

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