選購跑鞋的時候，旁邊的女士跟疑似男友說：「嘩，二千幾蚊對跑鞋，使唔使呀。」我望一望我拿着那對跑鞋的價錢牌，對，她應該是說我手上這對。

「Gimmick 嚟啫，有啲人就係 buy 呢啲 marketing，你估着咗會飛咩。」

買一對適合的跑鞋走完那四十二公里，不是為了要飛，而是相反地，一步一步，我希望緊貼着地面，好好認識自己。

個嗰都跑步，唔通個個都跑步咩。現在「流行」跑步，人人都在面書上載自己的驕人紀錄：你跑五分三十秒，他跑十二公里，有人跑布力徑，有人跑寶雲道。他們的重點不是跑步，他們的重點是宣傳自己跑步。正如歡樂菜瘋華的善長一樣，他們自己知道，到底他們是在做善事，還是宣傳自己在做善事。

是的，是有種頭巾氣，是有種近乎走火入魔的執着，彷彿「跑步」是一個女神，你越懂她，越不想人冒犯她。有冇見過人用 Margaux 猜妹？我真係見過，但我不懂酒，所以我冇感覺。識酒的朋友看到人家一輪吱吱喳 bom bom 把之後，便乾了半瓶 Margaux，那種怒火，常人不會理解。

你很懂跑是嗎？那為甚麼只 po 你的距離、速度、時間、路程，但從來從來不見你 po 你的心跳？是你不懂心跳的意義，還是你知道就是心跳證明了你技不如人？

你可以控制速度，你可以控制距離，但你永遠控制不了心跳。同樣路程同樣速度，你今天可以 150 bpm，聽日可以 177，而你可以完全唔知點解。跑步要威嗎？心跳就是真正的英雄主義。跑五分一公里但 170 心跳有型，還是五分半一公里但 128 心跳有型？懂跑的自然懂。

跑過馬拉松便會知道，跑一百個十公里也不如一個半馬，更莫說是全馬。一百個十公里是 consistency，值得嘉許但其實 so what？我阿媽都得，差在幾快而已。

馬拉松的最後四公里，那種心情，未跑過唔會明。點解有啲人衝線會喊？那是苦盡甘來的喜悅。他們呀，在衝線前的四公里，都是跟自己說同一句話。

我唔知道我可唔可以贏，我淨係知道，我一定唔可以輸。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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