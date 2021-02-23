行政長官林鄭月娥昨（22日）聯同司局長帶頭「做騷」，接種內地科興生物的武漢肺炎疫苗；有觀看直播的網民表示，醫護當時使用的並非預充式針劑，質疑那些並非科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，科興疫苗實有兩款包裝，估計有關方面昨日特別為「呢啲尊貴人士」安排了「感覺上冇咁痛」，但工序相對麻煩的多劑量樽裝，配上針口直徑較短的胰島素幼針注射。

事實上，在科興提交政府的報告中，已經提及疫苗會有兩種包裝形式，包括預充式針劑（pre-filled syringe）及樽裝（vial）。但科興在世界各地應用時，主流傳媒報道較多展示預充式針劑包裝圖片，樽裝則較少出現。

昨日林鄭及一眾高官接種疫苗時，有網民質疑醫護先取出一瓶橙色蓋的樽，然後用針筒提取樽內溶液，似乎並非科興疫苗的既有包裝。網絡瘋傳後，政府昨晚已澄清官員接種的是科興疫苗。

何栢良：估計呢啲尊貴人士特別怕痛

何栢良今早在電台節目亦表示，傳媒畫面可見，官員接種的毫無疑問是科興疫苗，只是用樽裝版本的針劑。他估計是特別安排，「估計呢啲尊貴人士特別怕痛，所以用胰島素幼針，直徑比較幼，感覺上冇咁痛」。相信到市民接種時，不會使用樽裝的疫苗，因為工序較麻煩，而且抽出的溶液份量可能出現誤差。

他再被問到60歲以上長者應接種哪款疫苗時，表示「一定係揀復星／BioNTech」，因科興疫苗暫未有數據顯示防重症感染的有效率。

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