武漢肺炎疫苗社區接種計劃展開，5個優先群組市民今日午夜起可經網站預約，惟網站「一開即死」，一度出現Error 521等字眼。創新及科技局局長薛永恒今早接受港台節目訪問時解釋，因開始時「有成千上萬人進入系統預約」，超逾一般系統容量，故出現網站擠塞情況。對於「安心出行」手機應用程式的下載量在海外島國排榜首，薛永恒則指「呢啲排行榜唔知Apple、Google點安排」，但認為並不出奇。

據悉BioNtech疫苗周四（25日）到港，到港後約一星期後或會先由醫管局7間接種中心開始先接種，因疫苗需特別冷藏及稀釋，政府希望先由醫管局承辦的中心開始打針，確保流程順暢安全。預計3月首周可開始打BioNTech。薛永恒說，屆時市民登入預約網站時，如果揀科興疫苗，網站會顯示提供科興疫苗的接種中心，若選擇BioNTech則會出現其他接種中心。

薛永恒提到預約網站今早開放時，形容登入人流在過去8個多小時非常踴躍，「開始時更有成千上萬人進入系統預約」，所以市民或遇到擠塞，但資科辦人員已很快疏導有關情況。他承認，昨晚登入系統人士超逾一般系統容量，但經調校後約凌晨12時40分已回復順暢，但認為「任何電腦系統都有人數上限」，而網站已設排隊系統，若人數多排隊時間長時，會提醒申請者。

他說，截至今早7時半至8時，已有近3萬人成功預約接種疫苗，預計今早市民開始上班，網站會出現另一個使用高峰。當局今日會繼續審視情況。

倘已接種首針 仍可更改第二針預約時間

現時預約接種疫苗時，市民已同時預約兩針接種時間，被問到能否更改第二針接種時間或地點，薛永恒回應指，若未接種第一針，可取消原本預約並再預約兩針；但如果已接種第一針疫苗，則可在網站再安排第二針時間，若預約時間已額滿，亦可致電1823。他強調，兩次接種都須為同款疫苗。

而統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權指，網上預約系統午夜啟用時，一度錯誤開放今日在銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心的接種時段，並有少部份市民成功預約，當局已聯絡相關人士，通知他們需重新預約。但如果有已預約市民今日到中央圖書館接種中心，醫護都會為他們接種疫苗。

「安心出行」下載量海外島國排榜首 薛：唔知Apple、Google點安排

另外，薛永恒提到，「安心出行」截至今日下載率已達279萬，感謝市民支持。被問到「安心出行」在過去一星期於多個海外島國的應用程式下載量排名第一，薛指「呢啲排行榜唔知Apple、Google點安排」，但香港是國際大都會，不同人會在外地留學或工作後，攜帶當區手機回港，於是用手機登記時，記錄上列入其他國家，並強調已下載程式的手機有97%為香港手機，有「幾%屬海外唔出奇」，而且在外地下載「安心出行」亦沒有用。

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