政府於2019年10月強推蒙面法引起眾怒，有示威者在觀塘一帶集結，兩名分別15歲男童及18歲青年被捕，事後遭控以非法集結、刑事毀壞及拒捕等罪。案件審訊期間，辯方質疑警方多次毆打兩人，屈打成招，男童父親更出庭指兒子在警署內遭受警暴。裁判官屈麗雯今裁決，直指警長作供疑點重重，質疑警員對制服過程未有道出全面真相，最終裁定兩青年罪名全部不成立。散庭後，兩人接受旁聽席上鼓掌支持，並鞠躬致謝。

旁聽席上的支持者離庭時，有的上前跟兩被告握手，有的則拍膊支持，「恭喜晒手足」、「辛苦哂」的鼓勵之聲不絶。其中一名青年與女友緊緊相擁，難掩喜悅心情。記者上前欲訪問，他以「唔想畀人上訴」為由婉拒回應。

兩被告為現已16歲的男童及現時19歲的男學生高朗，他們被控於前年10月7日在觀塘港鐵站A1出口2號升降機外非法集結。男童另被控刑事損壞及管有攻擊性武器罪，控罪指他同日在觀塘港鐵站A1出口損壞升降機，以及在觀塘瑞和街近常寧道一個停車收費錶管有雷射筆。

高另被控管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀財產及拒捕三罪，涉於同日在觀塘瑞寧街管有彈射器、鋼珠、一把可換刀頭金屬棒、一把鋸、一把斧頭、一把鐵鏟、兩瓶噴漆、一把鎚子、兩個打火機及一把可折疊刀，以及抗拒警員18267。

官指男童父親作供詳盡未有動搖 警急於搜身不尋常

辯方指15歲男生的招認是在不自願情況下作出，斥警長曾華偉曾用警棍毆打男童，並將他摔在地上，威嚇他承認破壞涉案升降機，又以手機拍攝男童以及用手肘施襲，最終迫使男童承認犯案，故反對將補錄口供呈堂。

屈官今於裁決中指，法庭對警長作供態度有保留，指警長在庭上就如何截停被告的過程，加入新資料及改變說法，例如指被告手掌如何受傷，明顯與另一警員說法不一致。法庭質疑警長對制服過程未有道出全面真相。

相反，男童父親作供詳盡，未有動搖。因此法庭剔除警長為男童所作的口頭及補錄警誡供詞，並裁定控方未能證明男童對刑事損壞罪自願招認，且早前已裁定該罪表證不成立，男童毋須就該罪答辯。

另外，屈官指控方提供的錄影片段影像模糊，樣貌特徵並非清晰可見。控方所指的黑衣人不外乎黑衫黑褲，卻未能從中指出涉案被告的外貌特徵。控方承認由案發地點至拘捕位置需要途經多條街道，而當時觀塘區亦有相當多途人。控方無法提出證據證明兩被告便是來自觀塘港鐵站的同一批黑衣人，裁定兩人非法集結罪不成立。

屈官另指出，男童除了穿黑衫黑褲及被搜出雷射筆外，警方並無撿獲例如黑色口罩等其他物品，這只可代表他來自案發現場是其中一個可能性，但並非唯一可能的合理推斷。

至於男童面對的雷射筆控罪，屈官指不能明白警員為何在男童父親趕往警署前急於替男童搜身，她指看不到調查不可遲延的必要性，認為當中不尋常，裁定男童管有攻擊性武器罪名不成立。

官直指警員處理證物不理想

至於高姓被告，他被捕時戴上面罩及手套。對於他聲稱當天僅跑步路過，屈官認為解釋不合理及屬狡辯。惟閉路電視雖見到與高衣著相似的紅衣人，但被告出現在警方追截的反方向路線，之後才與黑衣人一同奔跑而被拘捕，法庭認為高路過現場的解釋並非不合情理，控方案情存有疑點。

證物鏈方面，屈官指撿取證物的警員講述處理證物過程時顯得猶疑，由於證物繁多，未能完全記得相關證物。而另一名警員更沒有獨立記憶，要靠電腦紀錄輔助，因此法庭未能接納有關處理證物的可靠性，不能肯定涉案證物是否等同警員所撿取的物件。法庭直指情況不理想。

至於高姓被告承認當時攜有電油及摺刀，在相關情形下並非不合情理，法庭不能以此推論他有意圖摧毀財產。

而拒捕方面，控方指高被制服時掙扎；惟屈官指作為關鍵證人的警員，未能給予法庭更多的詳情，且作供態度猶疑，只稱當時情況混亂，不知如何跌在地上。屈官直言控方整體證供未能達至毫無合理疑點。

惟屈官指，兩名被告於案發前知道警方正追截黑衣人，卻依然跟隨黑衣人逃走，屬自招嫌疑。

據庭上資料，15歲的被告早前投訴遭警方動武逼供，其父親作供更指在警署聽到屏風後傳出「砰呤嘭唥」聲音，後來發現兒子受傷。同案19歲被告學生作供時亦指稱遭受警暴，包括被捕時遭警員壓臉磨警車鐵網、用疑似電油淋下體、插贓嫁禍、揮拳打顎及放物件於手指上壓指模。

【案件編號：KTCC412/20】

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