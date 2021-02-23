BNO留英計劃「5+1」方案於上月31日起，於英國政府網站開放登記，申請者須親身到北角簽證申請中心提供指紋。但由今日（23日）起，英國政府向港人開放手機應用程式「英國移民：身份檢查（UK Immigration: ID Check）」，申請者可全程安坐家中提交資料，而毋須親身到申請中心。英國移民手機應用程式將於今日下午5時正（英國時間上午9時）起，正式開放使用。

仍須先到英國政府網站填表及繳費

「英國移民：身份檢查（UK Immigration: ID Check）」手機應用程式目前已於Apple App Store及Google Play Store上架，但目前仍未向港人啟用有關功能。申請者事前仍須先到英國政府網站，填寫資料、提交文件及繳費；完成所有網上手續後，網站將會顯示二維碼（QR Code），供申請者在手機上以應用程式識別，成功識別後手續將移至程式中繼續進行。

如獲批沒有抵英時間限制

今次是英國政府首次容許非EEA（歐洲經濟區）公民透過手機應用程式申請，持有附生物特徵的BNO護照、香港特區護照或EEA護照的合資格港人，須以手機應用程式掃描護照、臉部，以及讀取護照中的晶片辦理手續，換言之可全程安坐家中完成申請，獲批後更沒有抵英時間限制。

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