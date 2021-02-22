上周五（2月19日）是中共元老鄧小平逝世24周年，官方未舉行紀念活動，但翌日就高調紀念前中共中央主席華國鋒誕辰100周年，並與中共正大張旗鼓推行的黨史教育相呼應，昨日更舉辦所謂愛國者治港研討會，重新詮釋鄧小平「以愛國者為主體的港人治港」原則，試圖透過修訂治港者標準、選舉規則，以完全操控香港的立法會、特首。一班自以為比鄧小平高明的中共官員，可以讓林鄭政府和親共政客俯首貼耳，豈能讓國際社會相信香港還有一國兩制？

以兩個凡是呼喚兩個維護

中共紀念已故領導人的冥壽、忌日有逢十逢百大做的慣例。今年官方沒有紀念鄧小平的活動，但上周六就為華國鋒舉行高規格紀念座談會，目的無非是要以華國鋒「兩個凡是（凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循）」維護毛澤東權威的忠誠，呼喚全黨「兩個維護（維護習近平黨中央核心全黨核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）」的新忠誠。

當日，中共還召開黨史學習教育動員大會，央視新聞聯播用了15分鐘播報習近平的講話。這是習主政以來第五次黨內教育活動，要求用「黨的創新理論最新成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作」，目的無非是要提升習近平思想的歷史地位、確保習近平核心地位永續。

至於鄧小平逝世24周年，網絡上不乏〈鄧小平的偉大在於：對內不折騰、對外有謀略〉等悼念文章。但在當今領導人眼中，鄧小平韜光養晦的外交戰略、「以愛國者為主體的港人治港」的一國兩制方針，既不能展現習近平時代強起來的成就，更不如習近平思想能從全球風雲中「分析演變機理、探究歷史規律」的預見性、創造性。說白了，鄧小平多番親口向港人承諾的一國兩制，已同《中英聯合聲明》一樣成為過時的歷史文件。

因此，官方舉辦所謂愛國者治港研討會，由全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍宣示新的愛國者標準和選舉規則。可笑的是，他們有膽把鄧小平的「以愛國者為主體的港人治港」篡改為「愛國者治港」，卻沒膽放棄鄧小平的旗號、放棄《基本法》。這兩者不只是文字上的差別，更是政治包容、政治自信、政治智慧的差別。

自欺欺人不是高明是奸詐

「以愛國者為主體」治港，顯然包括非愛國者，既包括非中國籍的公務員、立法會議員、法官，更包括愛國不愛黨的民主派。中共如今視港人對其批評為攻擊中央、也不容港人批評社會主義制度，但鄧小平的原話是：「我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港。（〈一個國家，兩種制度〉，《鄧小平文選》第三卷）」「左翼的當然要有，盡量少些，也要有點右的人，最好多選些中間的人。這樣，各方面人的心情會舒暢一些。（〈保持香港的繁榮和穩定〉，《鄧小平文選》第三卷）」他還說，可以容許台灣駐港機構存在，也可以罵共產黨，「我們不怕他們罵，共產黨是罵不倒的」。

如今號稱強起來的中共，為甚麼反而孱弱到擔心被罵倒，擔心「以愛國者為主體」的港人會危害中國的安全、發展利益？這就是所謂道路自信、制度自信？說到底，《中英聯合聲明》是中英一代政治偉人智慧的較量和妥協的產物，《基本法》是中國一代政治領袖的見識的產物，豈是某些自以為比鄧小平高明的中共領導人、御用學者、擦鞋官員所能悟透、執行的？他們公然篡改鄧小平對一國兩制的定義、闡釋，又要打着鄧小平的旗號，以利用國際社會對他的尊崇。如此自欺欺人，不是政治智慧、政治手腕高明，而是奸詐、無恥。

鄧小平生前未能一圓到香港看看的願望是憾事，如果他知道苦心擘劃的一國兩制被折騰成如此模樣，九泉之下豈能安息？

李平

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