昨日特首林鄭月娥、一眾高官、行會成員等接種中國科興疫苗，今日（23日）則到各大紀律部隊，包括警務處、入境處、消防處及海關等首長輪流來接種科興疫苗。其中，入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海接受傳媒訪問時，跟緊特首林鄭月娥的口吻，主動感謝中央支持，區嘉宏更稱對科興疫苗充滿信心，「如果唔係，我就唔會同其他同事嚟接種」。

區嘉宏：疫苗接種是「強心針」

警務處處長鄧炳強先到達接種中心，其後飛行服務飛總監胡偉雄、消防處處長梁偉雄、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海等陸續到場。飛行服務隊連同總監，一共派岀14名人員來接種科興疫苗，其餘紀律部隊則大約派岀約20名人員來到接種科興疫苗。

入境處處長區嘉宏表示，聯同4個工會主席及前線同事一同接種疫苗，他一開口表示感謝中央政府支持，令到100萬劑科興疫苗順利運送到港，形容疫苗接種計劃是一支「強心針」，並稱陸續安排口岸同事接種疫苗。被問到科興疫苗有效率僅得50.6%，為何仍選擇接種，他表示，對科興疫苗充滿信心，「如果唔係，我就唔會同其他同事嚟接種」。

鄧以海：感謝中央大力支持

海關關長鄧以海接受訪問時，亦先感謝中央政府大力支持，令到100萬劑科興疫苗能順利運送到港。他表示，今日來接種的前線人員包括口岸工作的人員等，接種後沒有任何不適，藉此能夠有一個帶頭作用，鼓勵市民接種疫苗。

警務處處長鄧炳強表示，開心能接種科興疫苗，「打針嗰時唔覺痛，冇任何不良反應，安心咁打疫苗」。他認為，前線人員接種疫苗會更加有保障，呼籲市民一同接種。

胡偉雄：任何疫苗都有用

懲教署署長胡英明表示，對疫苗已期待以久，今日接種疫苗的同事來自懲教院所內醫院工作等較高風險的前線同事，並會鼓勵其他部門同事接種疫苗，亦希望其他市民可以接種疫苗。

消防處處長梁偉雄則稱，作為紀律部隊，理應身先士卒接種疫苗，希望其他市民可以仿效，一同接種疫苗。他表示，消防員、救護員於防疫前線，強調做足防疫措施，減低感染風險。

飛行服務飛總監胡偉雄表示，平日飛行服務隊會接觸傷病者，前線人員去年曾接觸感染武漢肺炎的病人，故作為飛機師也須接種。他指出，任何疫苗都有保護作用，「唔係去選擇邊隻疫苗，而係保護到自己，先可以保護市民」。他續說，陸續安排同事接種疫苗。

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