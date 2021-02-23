港澳辦主任夏寶龍昨天訂明五類人士不符「愛國者」要求，今天政府的文件以「負面清單」形式詳訂9項行為不符「擁護《基本法》、效忠特區」，除了針對港獨、要求外國插手干預港務等「典型」罪類，連「無差別反對」政府議案、迫使特首下台、搞「變相公投」、「全民制憲」也不可，甚至連現時已規管的毀損、塗劃國旗國徽、區旗區徽也成DQ罪類，DQ之刀甚至擴至模糊不清的「損害香港整體利益行為」，不但不可作出，就連「意圖作出」也不能；日後民主派不但未能如昔日般議政，恐連走上禮賓府喊「特首下台」示威也不能。

政府修例規定區議員必須宣誓，並建議加入「擁護基本法、效忠特區」的具體解釋，列出六項「正面清單」，包括擁護國家憲法及基本法確立的香港特區憲制秩序、擁護國家主權和安全、擁護中央根據基本法對香港特區行使管治權力、擁護一國兩制及維護香港特區的政治體制、擁護基本法下保持香港特區繁榮穩定的目的，以及忠於香港的利益，指明「擁護」是包括意圖上及言行上都要真心真誠地遵守。

草案同時訂明不符「擁護《基本法》、效忠特區」的五類「負面清單」，包括作出危害國家安全的行為或活動、拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權、宣揚或支持「港獨」主張、尋求外國政府或組織干預香港特區事務、作出損害或有傾向損害《基本法》中以特首為主導的政治體制秩序，以及侮辱或貶損國歌等國家主權的象徵標誌；在此下列明9類行為會被DQ，除了夏寶龍昨指的違反國安法、支持港獨等，更包括以非法手段強迫或威嚇特首改變某項政策或提交立法會審議的議案、無差別地反對特區政府提出的議案，逼特首下台等。

全民公投、全民制憲一律被禁

而搞「全民公投」、「 全民制憲」等活動、推動香港轉歸外國統治等，亦為9項被禁行為之內，意味上屆立法會選舉中熱普城提出「全民制憲」、提倡自決兼已解散的「眾志」、2010年公民黨和社民連曾推動的「五區總辭、變相公投」統統不能再現。

最惹爭議的是條例只以籠統字眼指「作出損害或傾向損害香港的整體利益的行為」同樣不可以，易令政界隨時被入罪。政制局局長曾國衞今天堅稱，清單無法涵蓋所有行為，但認為目前列出的行為已有一定概括性，相信不難理解；問及鬧政府會否中招，他只稱：「鬧（政府）算唔算違反？鬧都有好多方法，有唔同鬧法，我唔能夠一一盡列」，明言不排除按新狀況就清單進行增減。

梁家傑斥修例欠客觀標準

本身是資深大律師兼立法會前議員梁家傑指，修例字眼相當缺乏客觀準繩，十分曖昧、模稜兩可，徹底破壞香港的法治精神和制度。他指，草案中連作出尚未立法的《基本法》23條涉及的罪行也可成DQ理由，令人費解：「香港連23條都未立法，究竟嗰啲罪行係乜嘢嚟？究竟罪行本質係乜嘢？咁都可以成為DQ嘅可能？」

梁認為日後民主派將不能如以往般在議事廳議政，「刀係揸喺佢（政權）手上，點樣劈法、劈幾多、使用幾多次，完全在佢（政府），呢個就係刀在佢手嘅情況，係相當之不理想，如果香港仲係法治之區，我哋係唔應該見到啲咁嘅嘢」。他亦擔心一旦條例草案通過，日後議員連走上禮賓府請願也不能：「你（政府）都可以解釋為脅迫特首，我係好詫異香港以法來限權嘅法治制度係敗壞得咁快。」

羅健熙：「無差別」唔知點定義

民主黨主席羅健熙稱對「無差別反對政府議案」也成DQ理由感到奇怪，「如果有個候選人要求政府喺預算案每人派1.5萬，否則會否決所有議案，咁係咪會違反誓言呢？『無差別』一詞，本身已是唔知點樣定義」。

他指，各個地方的選舉也是一場對政府表現的全民投票或公投，如今卻被理解為對國家不忠誠、針對政府，實在難以理解，形容草案是一竹篙打一船人，將部份民主派的用字「污名化」，做法很悲哀。他預計日後民主派議員受制於宣誓條例，議政模式與以前很大分別，在議會內的「形態」亦會有別以往，民主派要再商討對策。

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