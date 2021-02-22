【本報訊】全港中、小學及幼稚園昨日開始復課，學校可申請全校恢復半天面授課堂，但條件是全體教職員必須完成檢測。有中學生認為並無必要要求全體教職員檢測，因為校內傳播途徑多，難以完全免除感染風險。

疫情下，元朗路德會西門英才中學全校復課。每名學生獲校方派發十個口罩，進入校園須量體溫及使用搓手液，不可在課室進食。學生會分批放小息，各級放學時段相隔5至10分鐘，及經不同梯級離校。

對於最新復課防疫安排，中五黃同學坦言以膠板作阻隔的效用不大，「同學搵你傾偈都係拎開塊板，去到你隔籬傾。」但她不擔心因復課而感染，「就算唔返學都會出去買嘢，講真自己搞好少少衞生，就應該冇問題。」

操場集隊或增感染風險

至於全校老師須檢測才可復課，黃同學認為「冇必要搞咁多嘢」，「檢測咗出張通告話好乾淨，但入到課室又開始好污糟，例如有鼻涕嘅紙巾周圍掉，都會有感染風險。」認為學生只能做足個人衞生，避開人群及避免在街逗留；又指在操場集隊相對危險，「因為成班人喺度排隊，好密集。」

幼稚園方面，家長區女士稱停課已久，擔心正就讀K2的小朋友重回學校難以適應，「驚佢追唔上（進度）！」她稱復課後作為家長會更輕鬆，又指不擔心小朋友在學校染疫，認為現時疫情已緩和，幼稚園亦有做足防疫措施，如為學生量體溫、進入學校前脫鞋等。

另外，教育局昨更新學校健康指引，如教職員或學生屬「受檢人士」，必須按公告於指定日期內盡快檢測，並須在檢測結果為陰性後通知學校，才可回校工作或上學。體育課、音樂課及視覺藝術課的相關指引亦有更新，上體育課時，學生要時刻佩戴口罩，保持最少一米社交距離，學校應安排學生進行低強度體能活動。持最少一米社交距離，學校應安排學生進行低強度體能活動。