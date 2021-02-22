牛年健康食牛，牛肉是打邊爐的主菜之一，肥牛更是不二之選。肥牛多數取自牛背脊、牛頸，靚肥牛多用已絕育的騸牯，因脂肪多，口感嫩滑又多油花。營養師則建議，要食得健康可揀脂肪較少的牛肩、牛腿打邊爐，市民掌握食牛貼士，可從中攝取有益營養素包括蛋白質、鐵質及鋅質，預防貧血及維持免疫力。

全港新鮮牛肉零售批發商聯席會議召集人許偉堅表示，每逢天氣寒冷多人打邊爐，無論是新鮮手切肥牛或急凍肥牛都會大受歡迎。受疫情影響，市民多數在家食飯，今個冬天打邊爐食物的銷情也十分暢旺，比較靚的雪花肥牛，每斤價錢可達300元或以上，除了市民，也會有火鍋店專誠訂購。

肥牛多數屬於牛脊、牛頸的部位，新鮮又靚的手切肥牛，以來自騸牯的質素最好，因為其脂肪較多。食肥牛時，除了要揀靚牛肉，都要留意烹調時間，淥太熟就會「嚡口」，失去嫩滑口感。問到怕唔怕食到肥，他說：「打邊爐食肥牛，都唔會食太多，食太多會『漏』，通常食5件都夠 ，仲要加埋啲菜」。

牛肉含豐富蛋白質、鐵質、鋅質及維他命B

註冊營養師潘仕寶表示，牛肉有豐富蛋白質、鐵質、鋅質及維他命B，是促進新陳代謝、維持神經及免疫系統健康的重要元素。其中蛋白質有助製造及修補身體組織如肌肉；鐵質有助製造血紅素，預防缺鐵性貧血，尤其女士們若鐵質不足，除了貧血，面色也會「冇咁紅潤」。在紅肉中，牛肉和羊肉的鐵質較豬肉高。至於鋅質對人體免疫系統也很重要，可幫助傷口癒合。

超市出售打邊爐用的肥牛，產品包裝上都有列明部位，包括有肉眼（即牛背脊）、牛肩甚至牛腿。根據衞生署過往分析牛脂肪的「解牛圖」資料顯示，肉眼每100克便有高達22%脂肪，僅次於牛腩的26.5%，牛肋骨則為26.1%。至於牛肩、牛腿，則相對較低脂肪，分別為每100克有4.2%及4.1%脂肪。以此推算，進食100克肉眼肥牛（約5件），便已攝取22克脂肪，成人每日從飲食攝取脂肪的上限為60克，換言之，已達三分之一的攝取量，未計算同餐或其他餐數的脂肪攝取。

關注健康人士可選較瘦、較少雪花部位

潘指，關注健康、想控制體重人士，食肥牛時可揀較瘦、較少雪花的部位，例如上述提及的牛肩、牛腿，或到街市買瘦牛肉。打邊爐時宜先吃菜，再吃肉，減少蔬菜在湯底中吸收過多肉類油份。也可考慮用鴛鴦鍋打邊爐，隔開蔬菜和肉類。另外，不妨加入其他蛋白質豐富的食物，包括豆腐、去皮雞肉或海鮮，推介海蝦、帶子、斑片、蠔、青口、花甲或鮑魚等低脂肪海鮮，避免密密吃肉。記得加入多種蔬菜如粟米、番茄、白蘿蔔、菇菌類等健康食材。

潘建議醬料以新鮮的薑、蔥、蒜、芫荽、辣椒仔等食材為主，可加入小量麻油、麻醬、陳醋或豉油作調味，但有高血壓人士要減少豉油份量，或改用減鹽豉油。礙於火鍋湯底、動物內臟和貝殼類海產的嘌呤含量較高，痛風患者要避免這些食物，以防加劇病情。

此外，要避免飲涮煮肉類後的湯底，豬骨湯、麻辣湯等湯底的油份偏高，宜揀選清湯、皮蛋芫荽、番茄粟米或豆乳湯底，以減少脂肪攝取。不少人會一邊打邊爐，一邊飲高糖飲品如汽水、酸梅湯、蔗汁、竹蔗茅根水等，甚至飲啤酒，建議用清水或無糖的茶類代替這些飲品。

除了打邊爐吃肥牛，日常都有好多方法可以健康食牛肉，例如入廚煮番幾味，薑汁芥蘭炒牛肉、三色椒或蘆筍炒牛肉、牛肉金菇卷，宜揀瘦牛肉。長者如有牙患問題，更適合吃碎牛肉粥、牛肉餅或牛肉球等等。愛吃牛扒人士，西冷、牛柳的脂肪相對較低，比牛肋骨、肉眼較為健康。

不過，牛肉屬紅肉，長期過量進食會增加大腸癌風險，尤其平日愛吃脂肪最多的牛腩，或無牛不歡的「食肉獸」，建議每星期紅肉的整體攝取上限，不應多於500克，以煮熟計算，舉例100克牛肉，大約是一個成年人掌心大的份量。

打邊爐食牛肉貼士

●先吃菜，後吃肉，減少蔬菜吸油

●可揀牛肩、牛腿等脂肪較少的部位

●控制進食份量，拉上補下，或將午餐的肉類quota留給打邊爐

●用鴛鴦鍋打邊爐

●加入各種蔬菜、豆腐及各種海鮮，減少密密食肉

●加入芋絲以增加飽肚感，減少食肉的份量

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