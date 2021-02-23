律師助理陳梓華上周被警方拘控，指他涉嫌串謀壹傳媒創辦人黎智英，協助12港人之一的李宇軒潛逃台灣，以及串謀黎等人請求外國或境外機構制裁中國及香港特區政府，違反《國安法》。陳昨入稟高等法院，要求法庭下令警方交還早前在其寓所檢取的受法律專業保密權保障或超越法庭手令範圍的受侵害材料，並要求法院頒下禁制令，禁止警方在未經原告同意下存取、檢閱或使用有關材料。

原告陳梓華，被告警務處處長。入稟狀透露，警方早前獲得西九龍裁判法院根據《國安法》第43條批出的法庭手令，本月15日到陳的大埔寓所蒐證。陳除了要求警方交還上述受侵害材料外，亦要求法庭指示各方如何檢閱或複製有關資料、如何分辨哪些資料屬於受侵害材料，以及如何向陳交還有關材料。

陳於本月15日被警方國安處人員登門拘捕，並於兩日後押解到西九龍裁判法院應訊。勾結控罪指他於去年7月1日至今年2月15日，與黎智英、黎的前助理Mark Herman Simon及「攬炒巴」劉祖廸串謀勾結外國勢力，參與游說工作。協助罪犯控罪則指他於去年7月某日至8月23日期間與黎智英等人串謀，協助李宇軒潛逃到台灣。

【案件編號：HCMP226/21】

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