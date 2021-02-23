壹傳媒創辦人黎智英去年入稟控告《大公報》，指其頭版文章抹黑他計劃棄保潛逃，屬惡意誹謗，要求法庭頒令禁制，並且下令《大公報》刊登道歉聲明兼賠償。《大公報》早前曾獲黎一方同意，延遲存檔抗辯書，惟限期已過，《大公報》今再提出寬限時間，理由包括黎智英有其他刑事案件在身。黎一方直指刑事案與本案完全無關。聆案官最終批准《大公報》申請，但同時下令若在下月9日前未能將抗辯書存檔，黎智英一方可提出勝訴判決申請。

案件今日以電話聆訊形式進行，與訟雙方律師毋須到庭。聆案官葛倩兒指今次是首被告大公報（香港）有限公司第二次提出延期申請，首次申請在原告黎智英同意下，已將存檔日期延遲至2月3日。大公報的申請在限期後20天、亦即今日開庭處理。

被告大公報一方稱，由於經歷多個假期，包括聖誕和新年，未及準備抗辯書，要求再給予寬限。黎一方則指，被告在書面陳詞中提及，其中一個申請延期的理由是黎另有刑事案在身，惟刑事案與民事案並無關聯，不成理由。

黎一方表示，只同意給予被告7天寬限，並且要求法庭作出除非命令（unless order）。聆案官最後准許被告延遲14天存檔，但同時附加除非命令，亦即若大公報未能準時存檔抗辯書，黎智英一方可提出勝訴判決申請。

【案件編號：HCA1989/20】

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