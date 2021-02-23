恒生大學校長何順文表示，目前報名的內地生人數比去年同期多三成半，相信大學已消化疫情帶來的影響；至於來年一年級收生，他預計「肯定唔會升」，料2023年後才有望增加。

恒大今（23日）舉行傳媒茶敍，何順文在席間表示預計3月中可恢復面授課堂，同時繼續提供網上直播，以方便不在港的學生。他稱隨着疫苗到港，相信今年暑假或9月可恢復更多正常校園活動。

去年恒大取錄約100名內地生，何順文指部份人因疫情仍滯留內地。但今年內地生報名人數大增，目前已比去年同期多35%，反映大學已消化疫情和其他因素帶來的影響，惟不打算增加有關學額。恒大回覆指去年共有約700名內地生報名，比前年的約1,200人少四成。

何表示前年整體收生人數急升，去年則和前年相若，各級共收2,054人。他稱來年收生目標會維持在2,000人，但文憑試考生人數持續減少，預計來年一年級收生「肯定唔會升」，需待2023年後，適齡學生人數增加才有望回升。

特首林鄭月娥曾表示大學須在宣傳和教育國家安全方面做工作。何順文指恒大未有收到來自政府的指引，亦沒有就此展開正式討論，及未有打算為此開新課程，強調各學院有自主性，大學希望維持學術自由、院校自主。

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