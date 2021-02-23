逾百年歷史的深水埗主教山配水庫早前進行清拆工程時，令地下羅馬式結構曝光，引起全城關注。多名深水埗區議員要求古蹟辦官員就保育失職道歉，古蹟辦只回應指發展局已成立小組正檢討事件，但未有交代小組工作進度。

深水埗區議會今日討論主教山配水庫保育事宜，民主黨袁海文直斥古蹟辦為「估即辦」，批評當局「靠估」判斷建築物是否需要保育，要求古蹟辦就保育失誤負責。區議會副主席伍月蘭亦譴責古蹟辦，「如果要等人發現你先處理，我哋會失去好多值得保留嘅古蹟。」

民主黨鄒穎恒則大罵古蹟辦極度失職，又指當局月初缺席地區設施委員會會議，批評是不尊重區議會。她又認為古蹟辦企圖隱瞞，指古蹟辦曾就約8,800幢「具潛在文物價值建築物」研究，但至今只公開其中1,000多幢的資料，要求對方公開完整報告。

民協李庭豐亦提到，本土研究社日前透過《公開資料守則》，才成功索取報告全文，惟古蹟辦因版權理由，禁止對方公開報告 ，批評做法有問題，「open access好緊要，有咩版權理由重要過公眾利益？」

民建聯劉佩玉亦批評，現時本港文物保育政策有嚴重不足，希望古蹟辦「行前一步」，發掘更多古蹟，又追問官員會如何展開一個月諮詢。

古諮會下月開會討論 擬評級後公開資料

對於多名議員炮轟古蹟辦，古蹟辦署任館長（歷史建築）莫玉霞表示，發展局常務秘書長領導的小組正檢討事件，將會提出改善措施，避免同類事件再發生 。有議員追問小組成員名單、工作進度，莫玉霞指手上沒有相關資料，未有補充。

莫玉霞又稱，古蹟辦對保育方案持開放態度，現時正與水務署溝通，並深入研究，稍後向歷史建築評審小組提交報告。她又提到古諮會下月11日會開會討論、考慮評級，通過後會將相關資料放上網。

水務署高級工程師林煒基指，因應雨季來臨，署方已完成興建臨時去水系統，亦正進行加固工程，分類好地面碎石。莫玉霞補充，完成加固工程後，會有限度開放配水庫給市民參觀。

古蹟辦提交區議會的文件提到，古諮會曾於2017年3月的會議上，議決不會對一個「可移動而不適合作評級的早期水缸」作評級，民協何啟明疑似爆粗指說法是「超出人類理解，搲晒頭」，要求古蹟辦解釋。

莫玉霞後來確認，該「不適合作評級的早期水缸」並非指主教山配水庫，何啟明聞言質問「咁你又寫？」莫玉霞未有回應。

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