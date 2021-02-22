自從政府規定由上星期四開始食肆回復四人一枱同晚市堂食，食客就要用安心出行App嘟QR Code或者留低個人資料，原本冇乜人用嘅安心出行下載量立即急升，到日前仲超過250萬，特首林鄭月娥、創科局長薛永恒立即撲出嚟認叻。有人發現安心出行唔止香港多人用，原來去到非洲、南美都係下載榜第一位，但非洲同南美人用安心出行做乜呢？

薯伯伯：見證刷榜產業鏈

有連登仔日前出po，分析網站App Figures提供嘅數據，發現喺Google Play健康類下載榜中，安心出行唔止係香港下載榜首位，連一大堆小國好似百慕達、斐濟、冰島、開曼群島、所羅門群島都係第一位！旅遊寫作人薯伯伯喺facebook專頁出po跟進，列出安心出行下載排名第一位嘅地方，有啲地方八方聽都未聽過，例如安提瓜和巴布達、幾內亞比紹、密克羅尼西亞、特克斯和凱科斯群島等。

雖然安心出行令創科局成績走向國際，令人「鼓舞」，但正如薯伯伯問，點解喺中美洲巴哈馬群島東南嘅英國海外領土特克斯和凱科斯群島會有咁多人下載安心出行呢？薯伯伯話，當一個app喺全球各地下載量激增，但身邊又冇乜人用，「那可能你在見證一個獨特的行業，叫『刷榜產業鏈』」。

所謂刷榜產業鏈，咪即係大陸app成日搵人大量下載同刷五星好評，薯伯伯仲引用新華社文章，「一條五星評分8毫子，iOS人工下載2.2元，Android人工下載則1.6元」，全部明碼實價，八方唔知薯伯伯講嘅刷榜產業鏈，同安心出行衝出國際有冇關呢？

李八方