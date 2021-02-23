街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma）去年7月在中環演唱英文版《願榮光歸香港》，遭投訴以樂器及揚聲器造成噪音煩擾，最終被票控，案件早前在東區裁判法院審理，裁判官今指控方證人供詞矛盾，基於疑點利益歸於被告，裁定罪名不成立。這位年輕歌手在庭外直言：「這件事根本與聲量無關，而是濫權。」他自言未必會再重返街頭演唱，亦不知香港民主運動的未來會如何，但表明會繼續捍衞表演自由，對抗不公法律。

兩項傳票控罪指被告馬賦馳（21歲）於去年7月8日中午12時正至12時50分間，在皇后大道中近戲院里彈奏結他而發出噪音，並以揚聲器放大聲量，對楊宇球而言是其煩擾的根源。

中菲混血兒馬賦馳在庭外以英語表示：「這件事根本與聲量無關，而是濫權。」他指自己過去多次在街頭表演時遭警員截查，更曾被警方以「阻差辦公」罪名拘捕。他自言未必會再重返街頭演唱，因為「警方可能會用瑣碎的理由再將我拘捕」，透露未來可能會將表演平台轉到網上。

他感嘆謂：「我唯一懂得、維持生計的方式，就是唱歌。」他不知香港民主運動未來何去何從，「但我仍會去捍衞街頭表演，對抗不公義的法律」。

官指即使表演有人拍掌不代表有關聲音是合理的人能容忍

暫委裁判官曾慶東裁決時強調，本案傳票控罪有時間性，重點在於控罪所指的50分鐘期間，被告是否有發出噪音。曾官指涉案警員作供簡單直接，沒有誇張失實，遂接納他的供詞。而片段亦顯示被告表演時發出的聲浪巨大，足以蓋過皇后大道中的行車聲。

不過，曾官認為證人楊宇球與警員的供詞存在不可相容的矛盾。楊早前供稱，他在中午12時聽見噪音，於是到樓下大堂側門觀察，發現被告手持結他唱歌，過程約半小時，中間未曾間斷。惟警員首次巡查，卻是在12時27分至12時37分之間，當時他沒聽見噪音，只見有人調較結他。而呈堂片段則是在警員第二次巡查時、即下午1時左右開始拍攝，並非控罪所指時段。

證人楊宇球早前聲稱受噪音滋擾，未能專注工作。曾官指出楊回答時態度猶疑，缺乏描述具體的感受，認為有關說法誇張失實，遂不接納楊的證供。

曾官最後指出，他認為即使表演完畢後有人拍掌，亦不代表被告發出的聲音是合理的人所能容忍。惟由於法庭無法從兩名控方證人的證詞中得出事實裁定，以推論被告在控罪所指的時段裏是否曾經發出噪音，基於疑點利益歸於被告，裁定傳票罪名不成立。

證人楊宇球早前供稱，他在中環華人行大廈任職清潔管工，中午12時工作期間聽見「好大音樂聲」，於是到大廈大堂門外視察，看見一名男子在附近手持結他唱歌，形容「嘈到可以清晰聽到歌詞」。他表示當時因噪音而聽不見其他雜聲，包括車聲和交談聲。楊重申被告的結他聲及唱歌聲很大，又補充謂噪音令他不能專注工作，「睇唔到邊啲地方污糟」。

【案件編號：ESS17255、ESS17256/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！