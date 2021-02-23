2016年宣誓風波後人大就《基本法》104條釋法，訂出宣誓要求；事隔4年多，特區政府建議修例，首度具體指明「正確」宣誓方式，訂出四大禁止行為，包括改動誓言字句、讀出不一致字句、不真誠方式行事都屬拒絕作出誓言，意味以往有前議員曾在誓詞前後加上口號、慢讀、手持其他物品等，日後勢被視為拒絕作出誓言。

港府引述人大釋法的說明，即宣誓人故意以行為、語言、服飾、道具等方式違反、褻瀆宣誓程式和儀式，或故意改動、歪曲法定誓言，或者宣讀與法定誓言不一致的誓言，應認定該宣誓行為不符合宣誓的形式或實質要求，建議修訂《宣誓及聲明條例》，以訂明若某人故意作出4項行為，包括：

1. 視為拒絕或忽略作出誓言，包括違反該人的宣誓程序，或褻瀆宣誓儀式；

2. 改動或歪曲該項誓言的字句；

3. 宣讀與該項誓言的字句不一致的字句；

4. 或在看來是作出該項誓言時，以不真誠或不莊重的方式行事。宣誓儀式包括須奏唱國歌。

16年游蕙禎梁頌恆宣誓爭議觸發人大釋法

2016年前青年新政游蕙禎及梁頌恆在立法會宣誓時將中國讀成「支那」，又各自展示印有「Hong Kong is not China」字句的藍色橫額，觸發人大釋法，其後法庭裁定二人宣誓無效，其後亦有4人因不符宣誓規定被DQ。

以往不少民主派都曾在立法會宣誓時「加料」，今次修例後有何具體行為會中招？翻查2016年宣誓風波有關法庭判詞，或可見端倪。當時法官在判詞中指，社民連梁國雄手持雨傘及撕碎有訊息的紙張，都是與宣誓目的無關，誇張的行徑與行為顯然超出了在該場合所須有的莊嚴及尊重的合理範圍，客觀上不符合「莊重」規定；而梁國雄在宣誓前及之後的口號，是試圖將口號視為宣誓的一部份，不符合宣誓形式及內容規定。

慢讀或加插開場白不符「嚴格形式和內容規定」

至於劉小麗把每字拆散、相隔6秒才讀出一字的宣誓方式，判詞指客觀上是表達出劉無意傳達立法會誓言的內容和承諾中所包含的意義，客觀上是拒絕及忽略作出誓言。

另一被DQ的前香港眾志羅冠聰，判詞中指他正要讀出立法會誓言前，隨即作出開場白，又在完成讀出立法會誓言後，即時作出結束詞，客觀來看羅是有意傳遞開場白及結束詞中包含的言詞信息，作為其宣誓過程的一部分，因此法庭同意政府一方指羅所作出開場白及結束詞，並不符合在作出立法會誓言時的「嚴格形式和內容規定」。

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