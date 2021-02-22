【本報訊】李柱銘、黎智英等九名泛民主派人士，被控前年8.18維園民陣集會後，非法組織和參與遊行，案件昨續審。辯方針對警方當日疏散集會人群的措施盤問證人，引述民陣公開表明會以流水式疏散人群，需走到維園外的高士威道。有份制訂警方行動的警司自言沒留意民陣記者會，更謂昨天辯方提出才知悉，並稱不知警隊有沒有監察收看主辦團體的記者會，遭辯方質疑是否屬實。

辯方昨繼續盤問警司張永勤時，引述警方曾公佈會實施潮水式人流管制，會因應情況封路配合；而民陣與警方開會時亦稱會流水式疏散30萬參加者。集會前一天民陣召開記者會，稱警方避答疏散安排，鑑於銅鑼灣和天后不能容納如此多人，若按警方要求流水式離場，只能行出高士威道，而警方說過可能會封路。民陣亦呼籲市民逼爆維園、炮台山、灣仔等地。張稱當時沒留意記者會，直到辯方在庭上說起才知悉。

稱不知同袍有否收看

至於警隊會否有人監察、收看主辦單位的公佈，張稱不知有監察。辯方質疑是否屬實，張回應沒辦法知道有沒有同袍做監察。辯方指，事實上警方沒有公開評論或反駁過民陣記者會所言，張說若屬實便正確。

張承認在集會風險評估報告中，沒提及天后和銅鑼灣的人潮容量，但「不完全同意」沒有評估，因經驗顯示天后能容納大量人群離開，警方也有預計用炮台山港鐵站疏散。對於當日維園有多少人集會，張昨稱沒有資料在手，但記得足球場以外的位置沒擠滿人，出閘位亦沒擠塞。辯方指當日下大雨，問張會否增加危險，張稱會增加。辯方續指，新聞片段拍到市民由北角行去維園，因維園附近擠滿人，張僅同意片中市民是行去維園方向。

高級督察鄧俊豪（譯音）其後供稱，當日下午1時至2時，維園內外開始擠擁；惟在控方覆問下，鄧澄清只關注興發街一個閘口，沒看到其他地點。辯方問鄧是否同意警方沒擔起疏散群眾的角色，鄧自言無法回答。聆訊今續。

案件編號：DCCC536/20