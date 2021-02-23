前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，其中九名男女被指當日在黃大仙非法集結。案件早前審結，庭上揭露督察作供與現場片段不符，多名警員更被辯方質疑互抄口供。裁判官黃士翔日前裁定其中八名被告的案件表面證供不成立，毋須答辯，當庭釋放，有大律師直指控方舉證不合格，情況「比較核突」。律政司今回覆查詢指，已就該8名被告的無罪裁決提出上訴。

律政司表示，就本案裁判官於本月8日針對案中八名被告作出的無罪裁決，律政司已經根據《裁判官條例》第105條，以案件呈述的方式提出上訴。至於裁判官於本月19日就餘下一名被告作出的無罪裁決，律政司會研究裁判官的判決理據與主控官報告，然後決定是否需要跟進。

本案七男兩女年輕被告被控參與非法集結受審，控罪指他們於2019年10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與他人參與非法集結。其中工程師高子晉、學生甄健輝、公關許忻陽、女教學助理羅妙霏、學生林坤煒、學生鍾孝庭（年齡介乎20歲至26歲），以及15歲及14歲的男學生，早於案件中段陳詞後已獲裁判官裁定案件表面證供不成立，當庭釋放。而30歲女護士李咏梅的案件雖然表證成立，但最終被裁定罪名不成立。

本案原本有11名被告，其中兩名女學生去年3月案件提堂階段已獲撤控，並雙雙獲得訟費。

根據法例，律政司司長可以利用案件呈述方式，針對原審裁判官的決定，向原訟法庭提出上訴。這類上訴屬特殊情況，只會在無罪裁定、裁決或命令在法律觀點有錯誤時才提出。

【案件編號：WKCC3817/19】

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