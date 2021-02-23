繼「賞你遊香港」資助市民參加本地遊後，據了解旅發局擬最快下月推「賞你住」，以類似形式資助市民入住本地酒店，同時可助酒店業界渡過時艱。

計劃初步擬定，市民只要在指定時間內，在本地實體店舖消費滿800元，最多可包括兩張單據，便可以在本地約百多間酒店，當作現金券500元使用，用作支付酒店花費，包括住宿及餐飲等。 由於不同酒店的服務略有不同，例如部份住宿一晚約500元，使用現金券後便等於免費入住一晚；若部份酒店一晚住宿連餐飲約需1,500元，使用現金券後便只需付1,000元。據悉參與酒店也會為此計劃推出度身訂造的優惠住宿餐飲計劃，每間酒店都有相同的現金券使用限額，先到先得，至於計劃詳情有待旅發局正式公佈。

其實，早於月初旅發局已透過香港旅業網，表示會推出「賞你住」項目，旨在鼓勵市民於本地的零售及餐飲商戶消費，以享用本地酒店住宿優惠。該局邀本地持牌酒店參與，並提供住宿優惠，該局亦於月中為業界提供網上簡介會。

續推「賞你遊」 視乎疫情決定推出日期

至於賞你遊，據悉旅發局亦會在賞你住之後繼續推，形式仍是消費滿指定金額，便可免費參加指定本地遊旅行團等。 據悉今次本地遊不會集中在假日，也會分散於平日。

不過，無論是資助酒店住宿或參加本地遊計劃， 當局也會視乎疫情才決定推出日期，包括需待疫情放緩及業界需有防疫措施等。

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