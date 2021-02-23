前年11月網民發起大三罷「破曉行動」於各區堵路，警方拘捕多人。24歲男學生被指於荃灣沙咀道大鴻輝中心「comebuy」店外，管有一把玻璃鎚，案件今於西九龍裁判法院開審。控方傳召兩名制服及拘捕男生的警員作供，惟兩人證供前後矛盾。其中蘇姓警員指制服被告後，曾為他脫下身上的背包，扣上塑膠帶，再把背包交給吳姓警員。惟吳作供時稱他為被告搜身時，被告雙手被膠帶反扣，而右肩一直背著背包。裁判官劉淑嫻裁定案件表面證供成立，下月裁決。

24歲男學生雷震霆涉於去年11月12日在荃灣沙咀道「comebuy」店外管有一把玻璃鎚，被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

制服被告的警員15331蘇俊文供稱，2019年11月12日晚上9時15分，他在荃灣沙咀道及眾安街交界進行掃蕩行動，當時看見大鴻輝中心地下外有約60人聚集，人群佔據馬路，並造成一定阻塞。

蘇續指當時看見人群中有一名約1.7米高、中等身材的男子，及後認出是本案被告。蘇當時在警車上，與人群距離30至40米，看到被告突然跑向大陂坊方向，相信被告涉未經批准集結及違反蒙面法，於是下車追截。追了約80米後，他把被告制服在地上，並在被告身上搜出身份證。

蘇供稱，當時被告被按壓在地上時，是用右肩背著背包。蘇為被告上手銬前，先為被告脫下背包，並把該背包放在地上，不足一分鐘後，他向同袍DPC5176吳啟承交待事情始末後，把背包交給吳。

蘇在盤問下承認追截被告前，視線曾在落車一刻離開被告。辯方隨即質疑蘇認錯人，直指向大陂方跑走的人並非後來遭制服的被告。蘇表示不同意。

而當時負責搜身的便裝偵緝警員DPC5176吳啟承對主要證物卻有另一說法。他供稱當晚到場，看到蘇將被告制服。他在被告身上搜出勞工手套，並在其背包中搜出黑色裇衫和類似裝設在巴士上的紅色玻璃鎚，懷疑被告用以作刑事毀壞。

他指為被告搜身期間，被告的背包一直掛在被告的右肩：「我將背囊反去中間位置，孭帶一直由被告孭住，喺佢面前開書包搜證物。」他在盤問下再次否認涉案背包是由警員15331蘇俊文轉交給他。

被告選擇不自辯。辯方陳詞指出，兩名警員有關交收證物的證供不脗合，形容是「完全不可磨合的分歧」，認為無法肯定背包是否屬於被告。

劉官裁定案件表面證供成立，並將案件押後至3月31日裁決，被告准以原有條件繼續擔保。

【案件編號：WKCC1805/20】

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