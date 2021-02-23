港澳辦主任夏寶龍昨就「愛國者」落新定義，5類人被認定「反中亂港」料永久被DQ未能參政或加入管治架構，有意見認為此定義與已故中共領導人鄧小平的「香港人必須愛國，但不一定要愛中國共產黨」的定義不同，但基本法委員會副主任譚惠珠堅稱，夏寶龍有關「愛國者治港」的講話沒有顯示愛國者的標準收窄，聲言只是將相關標準加入香港權力核心。

譚惠珠今早在電台節目指，「愛國者治港」非新事物，指由2014年佔領事件至前年的反修例風波，香港發生了很多不應該發生的事，應該反思。她指香港的政治體制由憲法及基本法構成，若《基本法》無法解釋改革選舉做法時，中央透過《憲法》解釋也絕對正確，亦可以由人大常委會決定如何改革，而下月全國兩會暫時未有涉港議程。

公民黨主席梁家傑則批評，夏寶龍的講話顯示中央打算建立可操縱的選舉，「愛國者」成為參選的標準，但質疑由誰人界定「愛國者」，亦指夏昨日的說法與《基本法》第45及68條訂明，給予港人循序漸進普選的承諾大相徑庭，認為中央要利用行政權決定誰可參選，現要待下月兩會召開，觀察北京有何動作。

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