有指解放軍駐港部隊由昨日（22日）起，派出10名駐港部隊三軍儀仗隊官兵到黄竹坑警察學院，向警隊、入境處等各大紀律部隊教授中式步操，為期兩星期，多名紀律部隊首長承認有派員到警察學院受訓，其中懲教署、海關稱會分階段引入中式步操。懲教署署長胡英明更稱希望學習中式步操，「我想㗎，我想㗎，因為我鍾意學新嘢」。

各大紀律部隊首長今日被傳媒問到有否派員參與訓練，全部首長承認有派員參與，懲教署、海關稱會分階段引入中式步操；而警務處、消防處則指現階段未有轉用中式步操的計劃。本港五大紀律部隊現時仍沿用英式步操，日後會否全面轉用中式步操，各大紀律部隊首長均沒有明確回應。

而《蘋果》記者今日再到黃竹坑警察學院直擊香港人員受訓情況，20多名香港紀律部隊人員身穿全套制服，以約10人一組一字排開，並聽從解放軍官指令立正。經解放軍官指導後，各香港人員各自嘗試中式步操，再按解放軍官指示進行中式步操。

懲教署署長：不排除全面放棄英式步操

懲教署署長胡英明表示，懲教署有派員參與警察學院的中式步操訓練，並稱早前曾邀請解放軍教官教導懲教署人員有關中式步操。

他指，將會分階段引入中式步操，強調已部署一段時間，儀仗隊將會加入中式步操。他稱相關做法也是跟隨入境處，視乎表演效果，才決定會否全面轉用中式步操。

被問到是否全面放棄英式步操，他指：「不排除呢個可能性。」被問到他會否學習中式步操，他則稱：「我想㗎，我想㗎，因為我鍾意學新嘢。」

警務處：無計劃更改 入境處：積極考慮

警務處處長鄧炳強稱，現階段沒有任何計劃更改現有英式步操做法，惟會與時並進，適時檢討現時做法。被問到會否帶頭學習中式步操，他僅稱所有同事接受適當步操訓練，沒有回應自己會否學習。

入境處處長區嘉宏表示，入境處自1999年開始，結業步操已有中式步操的表演項目，以往不時派員學習中式步操，「呢個唔係一個新事物」。他承認，入境處有派員到警察學院參與中式步操訓練，包括部份教官、學員。被問到入境處會否全面放棄英式步操，他沒有正面回應，僅稱：「如果將來有機會將呢個步操教畀其他學員，我哋會積極考慮。」

海關關長：計劃於表演環節逐步引入中式步操

海關關長鄧以海承認，海關有派員到警察學院參與中式步操訓練，並計劃逐步引入中式步操於海關人員的表演環節，「有多元化啲表演項目，令到不同群眾感受不同步操（表演）」。被問到會否全面轉用中式步操，他則重申，現時分階段引入中式步操，以增加表演環節，並稱仍會繼續保留現有步操方式。

消防處處長梁偉雄則指，消防處有派員到警察學院參與中式步操訓練，「本住互相學習、開開眼界，暫時未有計劃轉（中式步操）」。被問到他自己會否學習中式步操，他則未有回應。

英式制服卻操中式步操 制服團隊成員憂去殖民化

香港航空青年團成員Y（化名）指，得悉本港紀律部隊穿着英式制服卻操中式步操後，感到事件好「不倫不類」。他又表示，香港航空青年團日常訓練英式步操，經過「五四升旗禮」事件後，已再沒有教授中式步操；他又指認為，香港航空青年團與英國皇家空軍有着千絲萬縷的關係，假若日後要轉用中式步操，「我會選擇離開！」

聖約翰救傷隊隊員David（化名）亦稱，隊伍內未聽聞曾接受中式步操訓練或轉用中式步操，但坦言不少制服團體營運是由政府贊助，擔心日後也要轉用中式步操，讓當權者達致去殖民化、「洗白歷史」的效果。他坦言其憂慮一旦成真，意味價值也完全被改變，他也不願再參加。

曾有學員因中式步操而痛哭

中式步操引發爭議已非新事。《蘋果》於2019年曾報道，部份制服團體在「五四升旗禮」被鼓勵改用「中式步操」，其中航空青年團在「五四升旗禮」綵排前5分鐘才命令學員轉為中式步操，更有學員受刺激情緒不穩痛哭。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！