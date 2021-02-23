政制及內地事務局舉行記招交代公職人員參選及任職條例草案。政府早前規定所有公職人員就《國安法》宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府，局長曾國衞已表示考慮將區議員宣誓列入修例中，有報道其後引述消息指區議員若被發現構成國家安全威脅、不夠「愛國」，將被取消議席。政府下午約2時半發稿，指政制局下午將召開記者會，講解《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，政制及內地事務局局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光和律政司副法律草擬專員彭士印將會出席。《蘋果》將直播情況。

港澳辦主任夏寶龍昨天就「愛國者治港」宣旨，點出五類「反中亂港」非愛國人士，強調有逼切性要完善香港的選舉制度，阻止亂港者入局後，特區政府今天隨交功課，交代有關公職人員參選及任職條例草案。消息指，條例草案建議區議員必須宣誓；如宣誓無效、違反誓言或不符擁護《基本法》、效忠香港特區的法定要求，便會被DQ，5年內不得參選。

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消息指，草案建議修訂《宣誓及聲明條例》、《立法會條例》、《區議會條例》等，以完善宣誓安排及違反誓言的處理機制和法律後果，而除了《基本法》104條下包含的公職人員之外，條例列明區議員必須宣誓，據了解，宣誓的規範內容主要清楚界定「擁護《基本法》、效忠香港特區」的準則，同時在法例中加入具體宣誓要求，例如要真誠、莊重地宣誓，並且必須準確、完整地宣讀法定誓言等。監誓人方面，劃一由行政長官或其授權的人擔任。

而若有議員在宣誓後違反誓言，據知草案建議由律政司司長提出法律程序處理，其間議員要暫停職務，直至法庭有裁決，如因宣誓無效、違反誓言、或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件而被取消就任資格，5年內不得參選。

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