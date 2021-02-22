【本報訊】香港警隊進一步內地化。本港五大紀律部隊目前沿用英式步操，惟本報接獲消息指，解放軍駐港部隊昨派出10名駐港部隊三軍儀仗隊官兵，進駐黄竹坑警察學院，教授警隊儀仗隊中式步操，為期兩星期。據了解，目前警校畢業禮仍會沿用英式步操，但警隊高層正考慮全面更改為中式步操，暫未落實時間表。警方回覆證實事件，但重申會繼續使用現時的步操方法。

消息指解放軍駐港部隊今次是首次進駐警察學院教授中式步操，並由警察學院操練及槍械訓練組、警司盧宜頌接待，以配合警隊明年回歸25周年的慶祝活動上以中式步操表演。據了解今次訓練為期兩周，除警隊外亦有其他紀律部隊儀仗隊派員受訓。各大紀律部隊亦擬於平日步操表演，使用中式步操，所有部隊的訓練學院學員其後亦會開始訓練中式步操，以便未來全面採用。

警方回覆證實解放軍駐香港部隊儀仗隊最近應邀到警察學院，與警務處及多個紀律部隊的步操教官作培訓和交流。警方指希望藉訓練擴闊人員就步操及儀仗活動的專業知識、技能和視野，但重申現時的步操方法沒有改變，並將於訓練和儀仗活動中繼續使用。懲教署回覆亦證實，署方正計劃分階段引入中式步操訓練，並於較早時邀請駐港解放軍教授相關技巧。保安局指各紀律部隊會按實際情況訂定其步操方式及安排訓練。

中聯辦曾施壓七團體轉用

英式步操及中式步操最大分別為手腳擺動的方式：英式步操邁步向前時，會先向前跨步，並先由腳踭落地，雙手伸直至膊頭高度前後擺動；中式步操則因其形態，又被稱為「鵝步」或「鵝行鴨步」，邁步時腳部會先向前踢，並以整個腳掌落地，雙手毋須伸直，可彎曲並左右擺動。

英式步操漸被取代已非一日之寒，2019年「五四升旗禮」曾有至少四隊制服團體以中式步操進場，引起巨大爭議；中聯辦2018年亦曾向七個制服團體施壓，要求轉用中式步操，包括聖約翰救傷隊、升旗隊及航空青年團。

另外，警隊長俸制人員早前獲准獨享延遲退休計劃，引來其他紀律部隊不滿，公務員事務局受壓下決定劃一容許其他部隊申請。本報昨取得一份懲教署工會內部通訊，透露署方已成立專責小組負責計劃，並預計今年10月公佈首批獲接納的延遲退休申請人。