港府上周四放寬社交距離措施，但規定餐廳等表列處所必須要求顧客掃描「安心出行」應用程式二維碼，或留下姓名、電話號碼等個人資料。食環署表示，觀塘一間公眾娛樂場所涉嫌沒有展示「安心出行」二維碼，被執法人員檢控違反法例599F章，及勒令停業14天，為新規定下的「第一滴血」；但處所翌日仍然營業，署方再次檢控處所。該署亦該場所涉無牌經營為由，循《公眾娛樂場所條例》作第三次檢控。

食環署表示，上周四實施4人限桌令等安排當日，發現觀塘區一間公眾娛樂場所，涉未有妥善展示「安心出行」場所二維碼，及未有遵守量度體溫規定，向負責人展開違反法例599F章的檢控程序，及勒令處所關閉14天。署方翌日再巡查，發現處所沒有停業，於是作出第二次檢控。署方又發現，處所負責人涉嫌無牌經營公眾娛樂場所，循《公眾娛樂場所條例》作第三次檢控。

另外，署方在上周五及六，向深水埗區及旺角區各一間餐廳，以涉嫌沒遵從佩戴口罩及桌子之間的距離或分隔為由，須禁止晚市堂食，及只准兩人一枱用膳，禁令分別為期3天及7天。

根據最新的法例599F章，若負責人違反《規例》，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。而根據《公眾娛樂場所條例》，無牌經營或使用公眾娛樂場所，一經定罪，最高可被判25,000元罰款及監禁6個月；以及如屬持續罪行，每日另加罰款2,000元。

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