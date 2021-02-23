盛傳北京將於兩會出手閹割香港選舉制度，身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍昨為「愛國者治港」定下標準，同時列出非愛國者的十一類行為，表明不能任由佔據行政、立法、司法等職位；中央主導「完善」香港選舉制度更有逼切性。特首林鄭月娥今早出席行會前，被問到有關夏寶龍的言論，否認是自己表現差而令中央按捺不住出手，推諉有關因素已存在而久，是去到某一個時刻而要有勇氣決心「撥亂反正、正本清源」。

被問到由香港自行就23條立法，變成由中央推行「港版國安法」，林鄭又曾稱會創造有利條件推動政改，但最終中央不得不出手推動改革，是否因林鄭「做得唔好」而令中央按捺不住出手，林鄭月娥稱夏寶龍昨日的說話很清晰，提到回歸廿多年每次碰到具爭議性議題都會產生鼓吹仇視中央及特區政府言論，又反指夏昨回顧到2003年推動23條立法、在學校推動國民教育、由政改引起的佔中、旺角及反修例事件等，一連串事件令中央擔心，「當然我作為行政長官都好擔心」，所以中央在擔心情況下，為令情況不惡化到令一國兩制難以落實下去，需要中央層面去解決問題，包括政治體制。

她辯稱今次舉動是中央一貫考慮，「同本人能否創造一個條件，由我哋按住《基本法》做無咩直接關係，剛才我講嘅因素大部份都已經存在已久，不過有時存在已久嘅事，去到某一個階段、某一個時刻，都要有一個勇氣，有呢種決心去撥亂反正、正本清源」。

「看不到獨立司法權會受選舉制度影響」

問到有本港法官牽涉政治案件時被質疑不夠愛國，不符合港澳辦主任夏寶龍提出的「愛國者」標準，日後是否不再委任其他司法管轄區的法官，林鄭稱香港是依法辦事，政府依法施政，《基本法》已列明司法機構有獨立司法權包括終審權，而對法官的委任亦有清晰規定，看不到《基本法》對獨立司法權的條文會受任何選舉制度影響。

對於愛國者標準加入愛黨，是否意指即使有支聯會背景亦不能參選，林鄭未有正面回應，僅稱在《基本法》104條對現行公職人員宣誓要求他們效忠特區政府及擁護基法，相信外界會很快知道條文具體及法律化如何進行，待立法會開會後就可以提出，大家會清楚何謂效忠及擁護。她強調市民仍有被選舉權及選舉權，但最終仍會視乎由中央層面處理的法律及由本地立法規定香港選舉工作應如何進行。

另外，政府早前透露正研究立法禁止侮辱公職人員，林鄭月娥表示，相關工作仍未到成熟階段，強調如果政府落實立法，會小心作出平衡，又指過去除警員外，不少公職人員履行職務時都受到不合理對待，因此很多公職人員都期望立法禁止有關行為，但現屆政府仍然有不少議題須處理，早前已提出五項立法建議，因此立法禁止侮辱公職人員暫時並非很高的優先次序。

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