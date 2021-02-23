政府將於本周五（26日）起在社區接種中心為優先群組接種科興疫苗，之後會擴展到可在私家醫生診所接種。政府今日（23日）為私家醫生簡介接種計劃，食物及衞生局長陳肇始表示，預計私家醫生3月中之前可開始接種。

下月中私家醫生可為市民接種疫苗

政府今日為私家醫生簡介疫苗接種計劃，食物及衞生局長陳肇始會見傳媒時表示，希望在3月中前安排私家醫生為市民接種疫苗，強調越快越好，又指在會上已與醫護人員解釋免責問題；另外BioNTech疫苗將於本周內抵港。

與會的家庭醫生林永和表示，已收到疫苗訂購表格電郵，醫生可選擇訂購40或80針，他個人訂了80針，料下周二或三送到診所，其後便可開始接受市民預約。他指預計初時每日會先為20人打針，熟習流程，署方會根據醫生用量及疫苗供應情況，統籌發送及跟進派送第二針疫苗。

備腎上腺素針劑 應付急性過敏

林永和指，市民抵達診所時需透過診所電子系統登記個人資料、閱讀須知和簽署同意書，並建議參與「醫健通」，以便日後跟進副作用等問題。他預計屆時需花上一定時間向市民講解接種疫苗須知，加上事後市民需留在診所觀察30分鐘，料每日先為20個病人打針，熟習流程。

林指疫苗將連同一支腎上腺素針劑送到，主要是應付急性過敏或休克等情況，但科興疫苗副作用低，料需要用到機會不大。他指會上醫生曾討論建議接種病人，認為慢性病受控人士、癌症病人或曾「通波仔」目前情況穩定者都可接種，因相關病人抵抗力較差，疫苗能提供一定保護。

他又指看到政府網上預約系統逼爆，近日亦有不少市民查詢診所何時能接種，希望私家醫生開打後可紓緩相關情況。

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