【本報訊】為追究7.21上環警暴，示威者前年7.28再次在上環與警方爆發激烈衝突，24人被控暴動，其中一人被指襲擊前「一哥」鄧竟成之⼦、總督察鄧智兆，案件昨開審。當日警方行動指揮官供稱，示威者趁消防車及救護車經過人群時向警方防線推進，「充滿敵意」；且目擊有疑似記者裝扮人士被示威者掟出的雜物所傷，直言「掃蕩係制止唔到暴亂」，決定採取拘捕，要違法者付出代價。

一被告涉襲鄧竟成之子

16男8女被告介乎18至40歲，他們被控於前年7月28日，在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動；第4被告及第15被告分別另被控無牌管有無綫電通訊器及襲擊總督察鄧智兆。第17被告則早前認罪。

控方開案陳詞指，當日下午3點遮打花園集會獲發不反對通知書，惟集會開始後，有參加者向中聯辦方向步行，及後在德輔道西與警方對峙。

控方指，本案部份被告在馬路上向警方投擲雜物、持磚塊及打開雨傘、持揚聲器以粗言辱罵警員；亦有被告持行山杖，用雙手及身體阻擋警方追截；另有被告搭着前排示威者背部，一起後退。其間總督察鄧智兆追截並欲制服第15被告時，遭對方手肘撞到胸口。

警方當晚8時許，在四分鐘內制服本案24名被告。控方指，有直接證據指證其中11人參與暴動時的行為，並邀請法庭依賴被告被制服和拘捕的地方及過程、被告被捕時的衣着及裝備，及部份被告逃匿的證據等，裁定所有被告參與暴動。

案發時為新界南總區應變大隊指揮官的總警司陳思達供稱，到達德輔道西時，他看到西邊街以南的斜路上有幾十名街坊裝人士；德輔道西的人群則大多頭戴頭盔、手拿雜物。警員多次用擴音器警告及勸喻市民離開。

及至7時許，陳獲悉有同袍稱被掟磚，立即展開掃蕩行動，警方推進時遭示威者掟雜物。其後警方斷續推進近一小時，其間展示「黑旗」及發射催淚彈， 但示威者沒聽從指示離開，故警方決定拘捕前排示威者。

陳稱當時位置、即德輔道西近皇后街十分理想，「拉到唔關事嘅人機會較小」，因示威者後方有足夠空間離開，遂下令三條防線的警員一同推進控制場面。行動中只拘捕了小部份示威者，大部份成功逃走，「我仍然擔心，會喺其他地方返番嚟包圍警察，甚至乎搶犯」。審訊今續。

案件編號：DCCC871/19