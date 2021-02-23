就讀大學建築系獲得一級榮譽的年輕文員，去年4月在港鐵油麻地站外牆塗上「POPO」等字眼，有警員看見遂追趕並從後意圖制服他。詎料被告不斷揮拳還擊，最終遭其他到場警員合力制服及拘捕。涉案青年今承認刑事損壞及襲擊導致他人身體受傷罪，辯方求情指被告大學成績優異，將來欲負笈英國深造，希望法庭給予他機會。裁判官梁嘉琪將案件押後至3月9日，索取社會服務令及背景報告始作判刑，其間被告獲准繼續保釋。

被告韓文軒（24歲）被指於去年4月17日在港鐵油麻地站A1出口外損壞屬於香港鐵路有限公司的牆壁。他原本另被控一項襲警罪，今改控為襲擊導致他人身體受傷罪，指他於同日在港鐵油麻地站內的12號入閘機襲擊警員1171，導致他身體受傷。

案情指，警員當日看見被告利用黑色油性筆，在油麻地站A1出口外牆塗字。警員立即用對講機通知同僚，其後跟隨被告至閘口，並嘗試截停對方。

惟被告反抗，並拳打警員頭部六次。警員隨即表明身份，惟被告繼續拳打警員十數次。未幾另一警員趕到，終成功替被告鎖上手銬。警員其後帶被告進入站內警察房，搜身後發現一支黑色油性筆。遇襲警員驗傷後，被診斷前額有瘀傷。港鐵表示清理費為3,000元。

辯方求情指，被告當時神色平靜入閘，突然被人毫無預警地從後「熊抱」。被告不知道對方是警員，才會還擊，而控方最終亦改控其他罪名。辯方續指，被告與親友關係良好，家人及親戚均有出庭支持他。

被告自小品學兼優，曾參與各項國際性的數理科比賽，亦有藝術天賦，辯方更呈上其親筆素描冊。他的大學成績優異，有學科獲得一級榮譽，畢業後在一間建築事務所工作，其僱主對他讚許有嘉。他亦已被英國大學錄取成為建築系碩士生，今年9月開學，望法庭讓他繼續學業。被告亦願意向港鐵賠償清潔費用，以及向受傷警員賠償。

【案件編號：KCCC2575/20】

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