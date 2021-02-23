港澳辦主任夏寶龍金口一開，林鄭班子從速推出修例，建議區議員必須宣誓，並訂明「新黑五類」包括9大行為不符合「擁護《基本法》、效忠特區」，如區議員被裁定違反誓言，5年內不得再參選。雖然條例未列追溯期，但政制及事務局局長曾國衞今天回應4名區議員梁晃維、袁嘉蔚、岑敖暉及鄭達鴻去年參選立法會時被取消資格，其區議會資格會否在修例後受影響時指，過去被依法認定不擁護及效忠特區、違反宣誓的人士，亦即等同不具備相關條件擔任區議會職務，明言一旦條例通過，相關人士即失去區議員資格。

曾國衞今天在記者會稱，今次修例能進一步確立「愛國者治港」原則，本周五會刊憲，下月17日提交立法會，但未有提供具體三讀時間表。修例後監誓人將劃一由行政長官出任，但會提供彈性安排，可由特首授權合適的人監誓，建議由政務司司長為立法會議員監誓、民政事務局局長為區議員監誓。

若宣誓後有違誓行為，會由律政司提出相關法律程序，有關議員會即時自動暫停職務，直至法庭作出裁決。當局建議設立「越級上訴機制」，容許不服高等法院原訟法庭的判決的一方，直接向終審法院提出上訴，加速解決涉及議席的問題。

曾國衞今天在記者會被問到，修例是否新增取消民主派人士資格的工具時堅稱，修例不針對任何人或政黨，強調是要落實人大就《基本法》104條關於宣誓的相關規定及原則，履行特區的憲制責任，盡量完善相關宣誓安排，包括做好法律要求及具體機制。但他拒評修例後區議會會否出現出缺潮。

岑敖暉：意料之內 會履行職務至最後一刻

面臨DQ的岑敖暉回覆時指，政權封殺到底，「完全扼殺異見者的空間」，屬意料之內；儘管結局已定，明言會謹守崗位，履行職務至最後一刻，並於其FB專頁出帖，回應關於追討2020年7月31日薪津及開支問題，指「呢d時勢，真係窮有窮好：戶口有幾十萬嘅俾人追到破產真係會肉痛，但由於民政扣咗好耐開支嘅關係，小弟戶口就係得咁多錢，你咪慢慢追X飽去」。

鄭達鴻斥未來香港選舉不容異見空間

現為東區區議員的鄭達鴻回應指，選舉法例原對參選人的規範只限於是否破產、有否多於3個月的犯罪紀錄等，今次的修改無疑扭曲港人對選舉法例的認知，斥政府新增「正面」及「負面」清單作出篩選，批評政府一方面聲稱沒有追溯力，但又DQ去年曾被DQ的參選人，形容根本沒邏輯可言。

鄭分析，政權意圖透過修例「將選舉牢牢握在手中」，今次修例預視香港未來選舉不容異見空間，異見者難再有參選及當選權。鄭強調即使沒有區議員身份、日後未必能再參與選舉，都會與港人齊上齊落，在自己崗位為民主、自由、法治和人權持續發聲。

梁晃維：政權要將香港反對派排除於體制內

本身是中西區區議員的梁晃維在曾國衞見記者時仍在處理街坊個案。他向《蘋果》表示，今次DQ是意料之內，當去年底被裁定不符參選資格時，已有心理準備會被取消區議員席位。他怒斥修例反映政權最終目的是要將反對派排除於香港的政治體制之外，令反對聲音不能用議會資源抗爭，預計即使民主派按要求宣誓，隨時有被DQ的可能。

梁續說，只要一日仍是區議員，都會用心服務街坊，履行選舉承諾；即使會被DQ，他向香港人承諾，「會繼續留低喺公民社會唔同嘅崗位上，為大家爭取民主自由而努力」。

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