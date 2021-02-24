建制派全面主導嘅「極速」倒錢落海。話說工務小組今朝開會期間，僅用咗約半小時，即通過涉款高達25億840萬元嘅將軍澳公營房屋發展工地平整及基礎設施工程撥款；跟住審議涉款逾兩億嘅香港仔街市及熟食中心現代化計劃時，前後亦只用咗唔夠一個鐘提問，投票期間田北辰曾話想再問官員問題，但被工務小組主席謝偉銓阻止：「我諗你要再問，可以私下再溝通，因為已經投咗票嘞」。

小組其後「倒錢」速度有增無減，僅用咗10分鐘，即極速通過涉款達3億3000萬元嘅西九龍填海計劃主要工程撥款，而當處理今日會上最後一個議程、涉款達3億4,860萬元嘅荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程時，現時喺立法會有多達41名議員嘅建制派，竟然連4人開會嘅法定人數都唔夠，要由謝偉銓主動鳴鐘傳召議員返嚟開會，最終工聯會麥美娟、自由黨張宇人兩人喺打鐘40秒後先趕到會議室，並用咗唔夠3分鐘，就同其他建制派議員舉手通過相關撥款。

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