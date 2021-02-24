武漢肺炎重創經濟，領展則宣佈「疫市」加租。領展指，旗下54個停車場4月1日起，私家車及客貨車車位月租會上調2%至4%，以金額計最多加95元，但會推出新優惠，私家車及客貨車月租車位用戶，3月可享月費減半。領展指，新月費計劃是為維持停車場整體營運才作出的安排。

領展指，計及3月所減半的月費，「省下的月費足以抵銷甚至多於月費上調後未來一年的全年增幅」，而用戶購買3月停車場月票沒有前設條件，包括毋須是現有用戶、承諾4月後續租或預繳等。據了解，被加租的停車場包括富東邨、蝴蝶邨、田景邨、大元邨、南昌薈等。

領展稱，考慮到市場環境及個別停車場的使用情況後，未來一年將凍結旗下67個停車場的月費，是連續第二年凍結有關停車場的月租租金，又指因應商用車輛的情況，旗下所有停車場的保母車或校巴、貨車及電單車車位月費維持不變；為傷健人士提供的四折泊車優惠也不變。

領展表示，會向所有4月份續租的停車場用戶贈送優惠券，包括8張可轉讓的領展停車場1小時時租泊車券、汽油、汽車美容服務禮券等，每名月租用戶可獲優惠總額約1,900元。

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