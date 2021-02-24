國產科興疫苗周五正式開打，特首及高官亦做完打針騷，但調查發現市民打針意慾仍然偏低，整體逾6成市民不接受，尤其高學歷及年輕一代更對疫苗投不信任票，城大一項調查顯示，逾4成有大學程度或以上人士表明「唔打針」，更有高達7成以上20至24歲受訪年輕人不會打針，調查亦發現對政府不信任是拒打針的關鍵。

調查由城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧進行，以網上問卷訪問3,190名20歲以上市民，結果顯示，只有38.2%受訪者表示願意接種疫苗，42.7%不會打針，約兩成持中立態度。年齡與疫苗接受程度有顯著關係，整體而言，年齡越高的受訪者接種疫苗的意願越高，55歲以上受訪者有51.1%，20至24歲受訪者只有29.5%。

逾4成學士程度受訪者拒接種

調查又發現具學士程度的受訪者對疫苗最不接受，42.7%表示不願意接種疫苗。其他組別的受訪者不願意接種疫苗的比例均低於四成。家庭中有小孩的受訪者更傾向打針釣有53%，沒有小孩的受訪者僅37.7%表示願意接種疫苗。

在排除年齡、性別、教育程度、收入、居住地區等人口學變量影響後，調查發現接種疫苗的意願與受訪者對政府的信任程度關聯甚大，即不論是何種組別，越信任政府的，越傾向會打針。

黃懿慧指出較年輕受訪者願意接種疫苗的比率較低，政府應該針對這些組別加強溝通。另外，有兩成受訪者對接種疫苗沒有明確態度，顯示政府仍有很大努力空間；建議政府、專業團體與民間組織共同爭取未表態市民支持，令願意打針的市民或可超過半數。

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