防暴警前年7月14日闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突，其間多人被捕。一名港大畢業生被指以雨傘打警員兼且咬斷警長手指，事後被控襲警、對他人身體加以嚴重傷害罪、蓄意傷人，以及公眾地方擾亂秩序行為共四罪。案件於區域法院審理，法官陳仲衡今裁定被告四項控罪全部成立，代表被告的大律師石書銘稱，辯方需時準備書面求情陳詞，法官將案件押後至下月12日聽取求情陳詞，定於同月15日判刑，其間被告須還柙。

被告杜啟華今午入庭前，與前來旁聽的親友握手、寒暄、擁抱，神情平靜，並將身上輔幣及鎖匙交給一名女親友。而他臨步進囚室時向公眾席躬鞠躬及揮手，其母則哭泣，由親友安慰。旁聽人士為杜打氣，紛紛說「保重呀」、「我哋錫你呀」。

控方透露，被告現年24歲'在香港出生，過往沒有案底。至於教育程度、工作、家庭、健康狀況等資料，被告一律拒絕向警方透露。

現年24歲的被告杜啟華被指案發當日在新城市廣場襲擊警員葉卓軒、意圖使高級警司梁子健身體受嚴重傷害、非法及惡意使偵緝警長梁啟業身體受嚴重傷害，以及作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

控方開案陳詞提到，當晚被告在商場3樓用雨傘襲擊梁子健後逃走。身穿便服及警察背心的梁啟業見狀，協助追截及制服被告，並用手按住其頭部。其間被告激烈反抗，並咬斷梁啟業的右手手指末端甲床。控方指，公開媒體影片及圖片拍攝到案發過程。

被告當場被捕，警誡下保持緘默。案發翌日，被告報稱不適送院，同日警方撿取了他案發時穿着的白色短袖恤衫、灰色短褲、紅色襪等衣物。

被咬斷手指的警長梁啟業審訊時供稱，當日向被告施以「壓點控制」，惟未能成功，且遭被告咬住其右手無名指，被告更刻意扭頭，「好似想扯斷我隻手指咁樣」。梁啟業的醫療報告指出，其右手無名指由鄰近甲床至遠端指骨折斷，X光片顯示遠端指骨基部出現粉碎性骨折。梁案發翌日接受斷指再植手術，事後獲給予病假至去年8月底。

辯方則指案發時被告確有揮舞雨傘，但影片顯示雨傘沒打中兩名警務人員的手指或背部。另外，被告同意他的行為構成企圖襲警及普通襲擊，惟被告的咬噬動作屬非自主行為。

不過，控方腦精神科專家報告卻指，由於被告的咬噬力強勁，而文獻並無記載受驚嚇刺激下會作出咬噬動作，故推論其咬斷警長手指的行為實出於自願。

【案件編號：DCCC778/19】

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