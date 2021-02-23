【本報訊】財政司長陳茂波今日將公佈新一份《財政預算案》，雖然市民及政黨均要求陳茂波派糖紓解疫情引發的民困，但陳早前已表明要「睇餸食飯」，暗示無意再大幅派糖，但預計為爭取立會支持，部份去年的紓困政策會保留，惟規模會縮減。

陳茂波今早會先到立法會宣讀預算案，下午再舉行記者會。他早前多次放風，指港府去年已推出多輪防疫抗疫基金，加上面臨逾3,000億元財赤，今年預算赤字也十分龐大，甚至有傳要研究加稅，更一度有消息指綜援、高齡津貼、長者生活津貼「雙糧」等措施可能取消、入息稅寬減亦會削減，派錢更不可能出現。

退稅勢下調 公屋免租或取消

惟有關說法引起建制派強烈不滿，昨再有消息指，綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「出雙糧」、退稅、減差餉這三大紓困措施仍會保留機會，不過當中一些措施或會「減甜」，上次財政預算案宣佈薪俸稅和個人入息稅有百分百寬減、上限兩萬元，差餉更是全年寬免、每季上限1,500元，今年金額可能會下調。至於公屋免租一個月或難逃被削命運，消息指政府認為，減免公屋租金屬「雙重補貼」，對其他市民不公，故若要向派糖政策開刀，公屋免租將最有可能被「開刀」。

另外，有消息指預算案將宣佈投入數億元，分階段改善郊野公園的康樂設施，包括改善燒烤場，探索更多露營地點，興建正式的公廁，又會在適合的地方加設觀景台，部份二戰時遺留下來的爐竈將會加設展板，方便市民了解歷史。