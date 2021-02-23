【本報訊】抗疫失敗導致百業蕭條，最新失業率攀升至7%。港府保就業無方，又多番拒設失業援助金，反而鼓吹無業者賒借度日。多間傳媒報道，今天出爐的財政預算案將推出由政府提供百分百擔保的失業貸款計劃，失業人士可以個人名義向銀行貸款相當於六個月薪金的款額，上限為八萬元，年息一厘，五年內清還可退還全部利息，料涉款逾百億元。有勞工團體批評借貸計劃只是拖延失業問題。

《星島日報》報道，為失業人士而設的百分百擔保的失業貸款計劃，由政府作擔保人，但由銀行審批，失業人士須向銀行提供文件證明，或簽署聲明失業數個月，並出示稅單或銀行戶口的出糧紀錄，便可申請貸款，貸款額為失業前平均月薪的六倍，相當於半年工資，上限為八萬元，貸款年息為一厘，還款期五年，首12個月還息不還本，第13個月起本息攤還。若貸款人在五年內如期歸還全數款項，已繳交的利息便可被退還，變相免息貸款，預料涉款超過百億元。

職工盟：當咗自己係財仔

工黨主席郭永健認為，政府應直接以失業援助金方式將款項給予失業人士，迫令小市民賒借度日是卸膊做法，「疫情唔係小市民嘅錯，係因為政府做唔好，冇封關」，對部份有需要的基層人士，未來五年仍要承擔債務。

職工盟總幹事蒙兆達亦批評，港府毫無誠意解決民生問題，「當咗自己係財務公司」，貸款只是拖延失業人士的財困問題，「逼啲人去借錢、負債，個問題咪越滾越大」，政府向僱主提供近900億元保就業現金資助，對打工仔只是借貸，是差別對待，並關注打工仔無力償還借貸時，會否被作為擔保人的政府追數。勞工及福利局長羅致光曾多次以難界定「失業」為由，拒設援助金，現時卻可推出針對失業人士的貸款計劃時，顯示港府不願承擔。

財經專欄作家渾水指出，坊間利率較低的「稅務貸款」年息約一厘八至兩厘，還款期一般為12至48個月，政府的失業貸款計劃划算，但對失業人士「最多夠頂半年」，治標不治本，聊勝於無。他質疑計劃只為應酬港人，「只不過係唔派糖，咪揀啲嘢做，當幫下香港人」。對於社署延長放寬健全人士申領綜援的資產限額一倍至5月底，渾水直指綜援吸引力比較大。

失業者轟冇用：點還啊？

去年5月起失業的陳小姐炮轟失業貸款本末倒置，無助支援失業人士，「你借錢畀我冇用㗎，我點樣還啊，如果我還唔到咁點呢」。她又批評政府對基層毫不關心，「（林鄭）仲有幾廿萬現金喺屋企，但𠵱家香港好多人連幾千蚊都冇」。

工程師黃先生擔心計劃或遭濫用，最終由納稅人埋單，「一定會有人借完錢唔還，最後係咪又係納稅人啲錢還？冇人知啦」。大學生羅小姐則斥：「有錢淨就話積穀防饑，冇錢就要緊縮，到底啲錢幾時攞嚟幫市民？」