愛國者治港成為香港主調，根據特區政府最新「定義」，作出損害或傾向損害香港特區的整體利益嘅行為，就會「被負面」，唔係愛國者。財政司司長陳茂波今朝喺立法會宣讀新一份《財政預算案》，「回水」變貸款，派錢變電子消費券，唔知中央眼中，佢係咪及格愛國者？但喺水深火熱中嘅市民應該唔會滿意呢份《預算案》。

唔似得特首林鄭月娥宣讀《施政報告》冇家人撐場，陳茂波太太許步明今朝就有現身立法會2樓公眾席，聽足老公全程發言，蚊都冇放一隻；行政會議成員陳智思都在場，許步明離開時被傳媒問到點睇呢份《預算案》，佢就話老公辛苦喇，又豎起兩隻手指公讚老公。

曾國衞抄筆記抗眼瞓

會上一眾官員同建制派議員作為「愛國者」，又點樣「無差別」支持政府呢？最重要梗係唔好瞓着先，今朝陳茂波講咗差唔多兩粒鐘，試過聽林鄭讀《施政報告》呼呼大睡嘅政制局局長曾國衞，再次用抄筆記呢招頂眼瞓，抄咗好多張A4紙。

保皇黨唔專心聽《預算案》都算及格愛國者？

其他議員就不時傾偈、玩手機，平時開會經常瞓覺嘅民建聯黃定光未見會周公，但不時同身邊嘅黨友何俊賢交談，唔多專心，身兼行會成員嘅自由黨飲食界議員張宇人就左擰右擰，建制派班長廖長江就不停用螢光筆喺《預算案》文件做筆記，可能望住鮮色嘢醒神啲。

非獨立建制何君堯就開開下會玩Facebook，速評《預算案》，佢話財爺建議今年撥款約近6,254億元，作為政府服務開支嘅金額非常龐大，認為有六大部門開支要瘦身，包括港台、社署、教育局同法律援助署等，仲話「為官絕不能怕難事，愛國不能淨係愛講！」查實佢批評政府「大使」，算唔算傾向損害香港特區的整體利益行為？議事堂上唔聽財爺講嘢出post，又叫唔叫做唔配合行政機關呢？

張建宗長篇覆述夏寶龍言論

而政務司司長張建宗喺陳茂波宣讀《預算案》後，喺立法會主動回應港澳辦主任夏寶龍嘅講話，指自己當日其實都有應全國港澳研究會邀請，以視象方式出席專題研討會，並指對夏寶龍嘅講話十分深刻，隨即長篇覆述夏寶龍早前發表嘅言論，表明特區政府必定尊重喺政治體制完善嘅主導權，同中央作出緊密溝通同全面配合，好似驚人唔知佢好支持北京任何舉措咁喎！

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