基層巿民在武肺疫情下苦不堪言，但新一份《財政預算案》卻宣佈「減糖」。社協今（24日）與10多名基層街坊一同收看《預算案》直播，並高舉「抗疫失業窮人清倉 請財爺開倉濟貧」、「勞工被失業停工 失業援助要及時」等標語。有街坊形容《預算案》「離地」並大感失望，更表明不會申請專為失業人士已設的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，擔心日後難以付擔貸款還額。

從事飲食業王小姐，月付5,600元居住深水埗劏房，她稱，以往月薪可達過萬元，現每月只能賺取3,000元的微薄薪水，並依靠任職保安員的丈夫17,000元的月薪，負擔一屋6人的開支。王稱，沒有打算申請綜緩，仍希望能自力更生，並表示對施政報告沒有期望，亦不願申請「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，擔心日後難以付擔貸款還額。

市民斥《預算案》「堅離地」促「回水」1萬元

75歲的康仔與妻子居住在深水埗公屋，每月可獲4,000元綜緩。他認為，《預算案》未有惠及長者需要，指香港的醫療系統負荷沉重，而醫療卷7年都未有增加，部份長者可能因「珍惜」醫療卷，而不願及早求醫。他希望《預算案》能增加對長者的醫療卷，讓他們早日作身體檢查，減少醫療負擔。他又質疑，《預算案》沒有幫助窮人，希望大眾能施加壓力予政府以幫助基層渡過難關。

曾為露宿者的鄧生怒斥《預算案》是失敗，要求政府盡快「派糖」向每人派發1萬元。他續批政府抗疫不力，漠視基層需要，只有組織協會願意幫助基層。街坊阿奇則表示對《預算案》感失望，並形容是「堅離地」及非惠民政策。他指，自己並無固定職業，擔心申請貸款手續過程複雜，反問「係咪宣個誓就搞掂？」又擔心要先繳交數百元手續費，續斥「沒官商勾結搵鬼信」。

香港社區組織協會副主任施麗珊指，武漢肺炎持續，部份失業人士及長者已到山窮水盡的境況，並對《預算案》感失望，反問政府為何仍推貸款計劃，「無錢仲叫我哋借錢？」至於消費券，她指部份街坊會疑問其實質效用，亦會擔心可能會引發通脹。她批評，市民開工不足原因是政府抗疫不力，「佢哋（市民）都已經聽晒政府話」，認為政府從道義上有責任去幫助基層，而非推出「離地」措施。

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