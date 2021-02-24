隨着港府進一步收窄「愛國者治港」原則，區議員須宣誓效忠特區政府，惟宣誓限期未到，政權已替4名現任區議員的政途一錘定音。已被預告修例通過後會遭DQ的東區區議員鄭達鴻傍晚繼續到港運城開街站，向街坊派發防疫物資，有街坊為阿達抱打不平，痛斥港府DQ決定：「黐線嘅！」

記者 何嘉瑤

8年前成功踢走自由黨李汝大並立足於「紅區」北角，鄭達鴻全靠一顆赤子之心；8年後續穩守住丹拿區，獲街坊支持，是年月努力累質的成果。DQ前夕，鄭達鴻回首8年區議員生涯，認為只要與街坊「交心」，用心服務社區，街坊總能感受到，更笑言不少街坊早將他當作「兒子」般看待： 「街坊帶畀我嘅回應，或者係街坊嘅愛戴，未來都一生受用嘅。」

「喂，達哥你好啊！」有街坊老遠看到阿達開街站，手挽兩大袋購物袋趨前與阿達打招呼，亦有街坊得悉阿達將會被DQ，痛斥港府：「黐線嘅！」，質疑港府為何能在未有諮詢民意之下，隨意褫奪區議員的席位。

慶幸任內8年未令自己變成討厭的人

政權一聲令下，阿達多年來的心血有如白費，但他未有沉溺於失落的情緒，反提醒自己：「我已經盡咗努力，將大部份市民嘅意見代為發聲。」他強調只要盡己所能，就能問心無愧，「做咗就唔好後悔，喺今時今日咁艱難嘅環境，大家都只可以喺自己嘅崗位上做到最好」。

談到8年變化，鄭平靜地說：「至少呢8年，我冇成為一啲我討厭嘅人，呢個先係最緊要嘅。」

曾猶豫是否宣誓 往後繼續服務社區

阿達感激同路人街坊與朋友的的支持與愛戴，令他深感過往的努力沒有白費，「呢類社區情懷，其實係真係有落力做社區嘅人先會感受到，而並非政府去指定委任一個市民唔鍾意嘅人去做議員，就可以體現到嘅嘢」。

鄭達鴻坦言，政圈醞釀修例之時，自己曾一度猶豫應否宣誓，但未有最終決定，政權已替他作出決定。談到未來路向，他坦言目前未有清晰方向，會先反思往後的從政空間，不排除在律師方向發展，但他強調，會繼續利用不同平台為市民發聲。

去年參選立法會被選舉主任DQ的鄭達鴻強調，自被選舉主任DQ的一刻起，繼續當區議員的日子有如「借來的時光」，但他仍然期望在有限時間，將區議員一職做到最好，「至少我哋係毋負市民嘅期望，呢個先係最緊要」。

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