前年8月18日民陣在維園舉辦「流水式集會」，黎智英及李柱銘等9名泛民人士被控當日組織和參與未經批准遊行，案件今續審。辯方繼續盤問當天在指揮中心執勤遙距監察集會和整個港島區的女警司，指當日有人帶隊離開維園，是民陣安全疏導群眾的方法。女警司不同意，強調市民大可從銅鑼灣或天后乘港鐵疏散，又謂港鐵當日運作正常；惟辯方指當日有列車不停天后和銅鑼灣站，女警司則自言並非港鐵員工，故不知情。當被問到當日除監測外警方沒有其他行動，女警司一度稱：「咁我會有呼吸有脈膊囉。」法官示意她言詞不恰當。

中區助理指揮官周詠儀警司繼續作供。周昨解釋，當日遙距監察維園到中環的非法遊行。鑑於當時警民強烈對立，社會氣氛很差，警方為免衝突，故沒有在遊行沿途調派警力或執法。周今再被問及當日遊行，她形容「當然係非法遊行」。

遊行沿途沒調派警力並非不執法 當日已於海底隧道等地部署人手

辯方又問周警司有否對遊行採取任何行動，周說有監視整個活動。辯方再問有沒有其他行動，已數次回答類似問題的周警司疑感不滿，一度謂：「咁我會有呼吸有脈膊囉。」法官聞言示意不恰當，周立即致歉。周其後重申昨日證供，稱考慮公共安全和秩序等因素後，決定不對遊行執法，上級沒有反對。

警方紀錄指當日人潮高峰有12.8萬人，周說是包括維園內、已離場及參與非法遊行的人數。她指警方考慮到公共安全和秩序，已要求民陣安排200名糾察維護秩序。

辯方指如此多人參加集會，必須有人帶領疏散，才能保持秩序；當日有人帶隊離開維園，正是主辦單位協助人群入場的方法。周不同意，指銅鑼灣和天后港鐵站當時運作正常，乘搭港鐵已可迅速離開，警方亦有叫民陣呼籲群眾經銅鑼灣或天后站離開。

辯方續指，人群持續經銅鑼灣和天后前往維園，如果同時從該處離開，會釀成混亂。周表示一旦發生暴力和混亂，警方能迅速到場處理。她強調，雖然警方沒在遊行沿途調派警力，但並非不執法，只是拉遠防線而已，又謂警方當日在灣仔運動場及海底隧道等地均有部署人手。

「地鐵唔係公營機構，唔係警察一部份」

對於證供指出警方當日從維園撤走所有軍裝警員，辯方指出原因之一是期望主辦單位負責促進群眾疏散。惟周強調「從來冇批准呢個遊行」，「根本上要離開，市民係可以就咁離開嘅，我哋警方唔會要求主辦單位係確保佢入埋地鐵站咁離開嘅」。

周又揚言，當日遊行沒有發生暴力事件，一方面可能是由於警方正確評估風險，避免了警民衝突，「但係最大嘅原因，我相信係好彩」。她再三重申當時公眾活動暴力頻生，包括7月1日和7月21日民陣活動。

對於周指港鐵當日運作正常，辯方反問周知否當日有列車不停銅鑼灣和天后站。周答：「我唔係地鐵員工，我唔知道，我相信地鐵公司係有佢一套人流管制安排。」周又謂：「地鐵唔係公營機構，唔係警察一部份。」 辯方追問，總要有人做安排，才能令群眾從維園閘口出入，對此周只謂關於集會計劃，要詢問負責的北角警區指揮官。

案件下午續審。

【案件編號：DCCC536/20】

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