武漢肺炎疫情下百業蕭條，本港最新失業率更高達7%，但政府拒應社會訴求設立失業援助金，反而建議為失業人士設立「失業借貸」，貸款額上限為失業的申請人在職期間平均每月收入的6倍，上限8萬元。

財政司司長陳茂波表示，為使失業人士多一個財政選項，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保。申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還；自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。財經事務及庫務局聯同按證保險公司稍後公佈細節。

新一份《預算案》又建議再向「防疫抗疫基金」撥款66億元，在公營機構創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。另外，政府會邀請再培訓局於7月推出第四期「特別‧愛增值」計劃，為期半年至今年底，讓2萬名學員受惠。再培訓局亦會繼續擴闊該計劃的課程選擇，並提供更多網上課程，讓學員在疫情期間遙距學習。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！